NFL künftig bei DAZN und RTL

Zumindest teilweise sind die NFL-Begegnungen in Zukunft also über verschiedene Anbieter und zudem auch wieder kostenlos zu empfangen. Abwarten darf man, welche Angebote die beiden Anbieter vorlegen, wenn die neuen Spielzeiten anlaufen.

RTL wird im Rahmen einer exklusiven Free-TV-Partnerschaft künftig bis zu drei Live-Spiele pro Woche bei RTL und NITRO zeigen und zudem jede Woche in Spiel über RTL+ anbieten. Im Rahmen der Vereinbarung hat sich die Sendergruppe die Rechte für die saisonübergreifende Berichterstattung, einschließlich der wöchentlichen Regular Season Spiele, die NFL-Spiele in Deutschland, die Play-Offs, den Super Bowl, die Preseason, den NFL Draft im April sowie eine ausführliche Highlight- und Rahmenberichterstattung gesichert.

Fußballfans wollen wir an dieser Stelle noch kurz daran erinnern, dass auf Prime Video jetzt die erste Begegnung der neuen Champions-League-Saison live zu sehen ist. In der Gruppenphase stehen sich heute ab 18.45 Uhr Borussia Dortmund und der FC Kopenhagen gegenüber.

