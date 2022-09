Von iPhone 14 bis iPhone 14 Pro Max: Das sollen die technischen Details sein

Die Gewichtsunterschiede dürften, sollten sie denn überhaupt wie angegeben ausfallen, durch Differenzen in der Materialwahl, unterschiedlich viele Kamera-Objektive und individuelle Akku-Bauformen zu erklären sein. Apropos Akku: Die Differenzen der unterschiedlichen Kapazitäten fallen marginal aus. Unabhängig ob iPhone 14 oder iPhone 14 Pro, sollten sich die Laufzeiten in diesem Jahr damit nicht signifikant voneinander unterscheiden.

Auch in Sachen Gerätespeicher und LiDAR trennt Apple wieder klar zwischen regulären und Pro-Geräten. Die Umgebungserfassung per LiDAR sowie die Ausführung mit 1TB Speicher bleibt konsequent den Pro-Modellen vorbehalten.

Die Größenangaben stimmen mit dem herrschenden Konsens der Gerüchteküche überein und bilden je zwei Modelle mit 6,1 Zoll und zwei Geräte mit 6,7 Zoll Display ab. Der neue Bildschirmausschnitt, der in der Grafik noch zweiteilig visualisiert wird, ist dabei lediglich den beiden Pro-Modellen vorbehalten. Ebenso der neue A16-Chip, der im regulären iPhone 14 und im etwas größeren iPhone 14 Plus noch nicht zum Einsatz kommen wird. Hier soll Apple ein weiteres Jahr auf den bereits im iPhone 13 verbauten A15-Chip setzen. Der Arbeitsspeicher soll bei allen Geräten hingegen identische 6 GB betragen, allerdings unterscheiden sich die RAM-Module.

Das Papier aus Netzbetreiber-Kreisen soll die technischen Spezifikationen von iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max einander gegenüberstellen und macht so auf die relevanten Funktionsunterschiede der neuen Geräte-Generation aufmerksam.

Mit abnehmender Wartezeit zum morgigen iPhone-Event häufen sich traditionell die Last-Minute-Gerüchte, bei denen auch in diesem Jahr wieder vermeintlich offizielle Dokumente eine Rolle spielen. So beschäftigt eine Vergleichstabelle der vier erwarteten iPhone 14-Modelle derzeit die sozialen Netzwerke in China.

