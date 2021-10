Apple Watch Series 3 wird nach 4 Jahren immer noch verkauft

Die Tatsache, dass die Apple Watch SE vergleichsweise jung ist, zeigt sich auch beim Blick auf die technische Ausstattung unter der Haube in nahezu allen Bereichen mehr als deutlich. So arbeitet hier ein S5-Prozessor von Apple anstelle des S3 der Series 3, ebenso ist mit dem W3 ein neueres Modell von Apples Wireless-Chip und Bluetooth 5.0 statt der Version 4.2 verbaut. Apples technischen Daten zufolge besitzt die Apple Watch SE mit 32 GB dann auch noch deutlich mehr Speicherkapazität als die Series 3 mit ihren 8 GB.

Natürlich kann man mit dem günstigen Preis argumentieren, die Apple Watch Series 3 wird mittlerweile für günstige 219 Euro verkauft. Doch wäre unser Rat an jeden Interessenten, wenn irgendwie möglich 80 Euro mehr in die Hand zu nehmen, und zu der technisch deutlich besseren Apple Watch SE zu greifen.

