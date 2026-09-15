Aus dem App Store: Wettervergleich, Siri und lokale Dokument-KI

Mit Yesterday ist eine ungewöhnlich reduzierte Wetter-App neu im App Store erschienen. Gleichzeitig legen Calzy, Overboard und QuickScan mit größeren Aktualisierungen nach.

Yesterday vergleicht das Wetter mit gestern

Yesterday verfolgt einen angenehm einfachen Ansatz. Statt allein Temperaturen und Niederschlagswerte anzuzeigen, stellt die App das heutige Wetter dem gestrigen gegenüber. Eine durchgezogene Linie zeigt den heutigen Verlauf, eine gestrichelte den Vortag. Pfeile machen Unterschiede sichtbar.

Die Idee dahinter: Wer sich noch daran erinnert, was gestern im Freien angenehm war, kann mit „etwas wärmer“ oder „mehr Regen“ womöglich schneller etwas anfangen als mit einem einzelnen Temperaturwert. Ergänzend erstellt Yesterday mit Apples integriertem Sprachmodell kurze Wetterbeschreibungen. Ein Home-Bildschirm-Widget gehört ebenfalls dazu. Im Dunkelmodus ersetzt ein Mond die Sonne, dessen Phase und Ausrichtung anhand von Datum und Breitengrad dargestellt werden. Die Wetterdaten kommen von Apples WeatherKit, das seinerseits unter anderem den Deutschen Wetterdienst als Datenlieferant nutzt.

Calzy 4.0 bindet Siri stärker ein

Auch der Taschenrechner Calzy erhält mit Version 4.0 ein größeres Update für iOS 27. Siri kann Berechnungen nun direkt zu gespeicherten Einträgen hinzufügen oder vorhandene Berechnungen anhand ihres Namens öffnen. Außerdem lassen sich Zahlen, die gerade auf dem Bildschirm angezeigt werden, über Siri an Calzy übergeben.

Neu ist zudem ein besonders großes Hochformat-Widget mit vollständigem Taschenrechner. Calzy unterstützt außerdem frei veränderbare Fenstergrößen und passt Tastenfeld und Verlauf entsprechend an. Calzy hatten wir vor nunmehr fast zehn Jahren ausführlicher vorgestellt.

Overboard 2.5 erweitert Widgets und Automationen

Die Brettspielverwaltung Overboard erreicht Version 2.5. Neue Widgets zeigen meistgespielte und bestbewertete Spiele sowie einen Kalender der Spielhistorie. Bestehende Widgets präsentieren jetzt Spielcover und führen beim Antippen direkt zum jeweiligen Eintrag.

Siri, Kurzbefehle und Spotlight werden ebenfalls stärker eingebunden. Listen oder einzelne Spiele lassen sich per Sprache öffnen, Sammlungen durchsuchen und mit einer neuen Aktion in Automatisierungen einbinden. Hinzu kommt ein CSV-Export für Listen oder die komplette Sammlung. Erst mit Version 2.4 hatte Overboard Raster, neue Filter und Verbesserungen an der Synchronisation ergänzt.

QuickScan 9.7 analysiert Dokumente lokal

QuickScan erweitert derweil seine lokale Dokumentanalyse. Version 9.7 kann Dokumente zusammenfassen und Fragen zu deren Inhalt beantworten. Auch Metadaten werden automatisch extrahiert, die Dateibenennung wurde verbessert und die Suche über mehrere Dokumentseiten hinweg erweitert.

Laut Entwickler laufen diese Funktionen auf dem Gerät und benötigen keinen externen Server. QuickScan hatte seine lokale KI bereits mit Version 9.0 eingeführt. Wir selbst sind beim alltäglichen Scannen inzwischen allerdings vollständig zu Scanem gewechselt, das bewusst deutlich weniger Funktionen mitbringt.