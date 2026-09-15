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Siri AI bleibt vorerst draußen

Nach der iOS 27-Freigabe: Diese Funktionen fehlen in der EU
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Gestern Abend hat Apple iOS 27 zum Download bereitgestellt. In Europa kommt das neue iPhone-System allerdings mit einigen Lücken an. Vor allem Siri AI bleibt auf dem iPhone zum Start außen vor.

Siri App

Apple kündigt die Betaversion zunächst nur auf Englisch an und schließt Nutzer in der EU unter iOS ausdrücklich aus. Das betrifft damit auch die neuen iPhone-18-Modelle und das iPhone Duo. Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch sollen im Oktober folgen, die regionale Beschränkung hebt das zunächst nicht auf.

  • Siri AI auf dem iPhone: zum Start nicht in der EU
  • Apple Referenzbild: Aufnahme in der EU zunächst gesperrt
  • Workout Buddy: zunächst nur auf Englisch oder Spanisch

Auch iPhone Handoff startet mit einer Einschränkung. Die Funktion erlaubt es, eine Rufnummer auf zwei iPhones zu verwenden und ist zum Start grundsätzlich auch in Deutschland verfügbar. Hierzulande unterstützt sie zunächst allerdings nur die Telekom. In den USA ist zum Start ausschließlich T-Mobile dabei.

Referenzbilder lassen sich zumindest anzeigen

Eine weitere konkrete Einschränkung betrifft das neue Apple Referenzbild der iPhone-18-Pro-Modelle. Die Kamera kann dabei Sensordaten signieren und daraus ein unveränderliches Referenzbild erzeugen. Genau diese Aufnahmefunktion steht in der EU zum Marktstart jedoch nicht zur Verfügung. Bereits vorhandene Referenzbilder lassen sich hierzulande trotzdem mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 entwickeln und anzeigen.

Iphone 18 Pro Referenzfoto

In China fällt die Funktion zum Start vollständig weg. Apple verweist dort auf gesetzliche Vorgaben. Eine vergleichbare Teilfreigabe wie in Europa nennt das Unternehmen nicht. Apple Intelligence insgesamt ist dagegen auch in Deutschland verfügbar. Unser Überblick zum iOS-27-Changelog zeigt, welche weiteren Neuerungen Apple für das System angekündigt hat.

Auch Watch-Funktionen starten eingeschränkt

Bei der Apple Watch fällt Apples Formulierung weniger eindeutig aus. Siri AI soll mit watchOS 27 ebenfalls zunächst auf Englisch starten, da hier jedoch ein gekoppeltes iPhone vorausgesetzt wird, müssen sich deutsche Nutzer auch hier gedulden.

Workout Buddy ist zunächst nur auf Englisch oder Spanisch nutzbar und setzt ein gekoppeltes iPhone mit aktiviertem Apple Intelligence sowie Bluetooth-Kopfhörer voraus.

Live Rewind auf der Apple Watch ist für Ende 2026 als Beta vorgesehen und startet zunächst auf Englisch. Benötigt wird ein Apple-Intelligence-fähiges iPhone 16 oder neuer, das iPhone 16e ist ausgenommen. Labortests in der Health-App sollen ebenfalls erst später 2026 erscheinen und zunächst auf US-Englisch sowie rund 2.000 Standorte von Quest Diagnostics beschränkt bleiben.

  • Live Rewind: Beta erst Ende 2026, zunächst Englisch
  • Health-Labortests: später 2026, zunächst nur in den USA
  • iPhone Handoff: zum Start nur bei T-Mobile USA und Telekom Deutschland
15. Sep. 2026 um 07:23 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    31 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Überhaupt keine Unterschiede für mich festzustellen. Null.

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  • Das überhaupt was neues oder anders aussieht merkt man garnicht

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  • Zu den ersten beiden Kommentaren: wäre doch schlimm wenn alles anders aussehen würde. Da wo Änderungen gemacht wurden, wie z.B. in der Fotoapp sieht man natürlich die Unterschiede.

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  • Das Update fand ich auch mau… keine Neuerungen für mich außer Kalenderansicht, wenn man auf einen Termin klickt, und die neuen Fotofunktionen.

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  • Wichtig: Es gibt keinen Master Toggle mehr, mit dem man Apple Intelligence komplett deaktivieren kann. Man muss es sich einzeln in den Beschränkungen der Bildschirmzeit einstellen, aber das ist nicht so umfangreich wie zuvor. Mal schauen was die Batterielaufzeit dazu sagt. Bisher bin ich ohne AI deutlich länger gekommen…

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  • 2 Sachen sind anders.

    1. es gibt neue KI Funktionen, wie etwa Kurzbefehle automatisch erstellen, Fotos erweitern oder Winkel ändern.

    2. die bestehenden Funktionen wurden deutlich verbessert. Retuschieren klappt endlich gut, image playground macht nutzbare Bilder, Texte werden deutlich besser korrigiert und umformuliert.

    Es ist super nervig, dass die EU und Apple hier ein battlefield auf unsere Kosten austragen. Aber ios27 bietet schon jetzt deutlich mehr als ios26

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    • Schade, dass es so schwierig ist zu verstehen was uns der EU Schutz bringt. Nur weil Apple das nicht direkt bei der Entwicklung berücksichtigen will. Letzten Endes brockt das Apple uns EU Verbrauchern ein… weil es US Verbraucher im Fokus hat. Aber kein Wunder, ist ja ein US Unternehmen ;) mit allen Konsequenzen

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  • Apple Home. Nichts aber auch gar nichts Neues.
    Nicht mal die aktuellen Versionen von Matter/Thread.
    Dabei in Zusammenarbeit mit Apple definiert.

    Aufschließen, abschließen, öffnen (Falle ziehen) bis heute unmöglich.

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  • Also ich habe iOS 27 auf einen meiner iPhones und seh echt überhaupt keinen Unterschied zu IOS 26 im täglichen gebrauch…

    mag sein das irgendwer etwas findet, aber braucht man das eigentlich tagtäglich?

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  • Safari unten rechts ist jetzt schneller zu bedienen. Kein Zwischenschritt mehr zur Darstellung aller Fenster nötig.

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  • Was ist eigentlich aus der Funktion geworden, dass man den iPhone Bildschirm auf dem Mac spiegeln konnte? Ist doch auch noch immer nicht in der EU verfügbar, oder?

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  • Ich kann plötzlich keine Webseiten mehr zusammenfassen lassen wtf

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  • Kann mir jemand sagen wo man die apple intellegenz auschaltet der Button fehlt.
    Das ist by the Way Neu

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  • Zum Glück lebe ich in der Schweiz

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  • Was hat Apple denn aus der Kurzbefehle-App gemacht! Das ist ja jetzt super unübersichtlich. Ich habe über 100 Automationen und dann knallen die mir jetzt die von meinen beiden iPhones + iPad einfach alle zusammen? Nicht mehr nach Gerät getrennt? Und alles sieht aus wie früher eben ein Kurzbefehl statt einer Automation. Da bin ich gerade gar nicht begeistert von. Und löschen geht auch irgendwie nicht mehr. Weder per wischen noch länger gedrückt halten.

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  • Ich finde es sehr seltsam, dass auf der AW immer noch die alte Siri Animation ist. Also immer noch der kleine Ball am unteren Bildschirmrand und nicht vollflöchig, wie seit 2 Jahren auf dem iPhone

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