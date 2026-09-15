Nach der iOS 27-Freigabe: Diese Funktionen fehlen in der EU

Gestern Abend hat Apple iOS 27 zum Download bereitgestellt. In Europa kommt das neue iPhone-System allerdings mit einigen Lücken an. Vor allem Siri AI bleibt auf dem iPhone zum Start außen vor.

Apple kündigt die Betaversion zunächst nur auf Englisch an und schließt Nutzer in der EU unter iOS ausdrücklich aus. Das betrifft damit auch die neuen iPhone-18-Modelle und das iPhone Duo. Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch sollen im Oktober folgen, die regionale Beschränkung hebt das zunächst nicht auf.

Siri AI auf dem iPhone: zum Start nicht in der EU

Apple Referenzbild: Aufnahme in der EU zunächst gesperrt

Workout Buddy: zunächst nur auf Englisch oder Spanisch

Auch iPhone Handoff startet mit einer Einschränkung. Die Funktion erlaubt es, eine Rufnummer auf zwei iPhones zu verwenden und ist zum Start grundsätzlich auch in Deutschland verfügbar. Hierzulande unterstützt sie zunächst allerdings nur die Telekom. In den USA ist zum Start ausschließlich T-Mobile dabei.

Referenzbilder lassen sich zumindest anzeigen

Eine weitere konkrete Einschränkung betrifft das neue Apple Referenzbild der iPhone-18-Pro-Modelle. Die Kamera kann dabei Sensordaten signieren und daraus ein unveränderliches Referenzbild erzeugen. Genau diese Aufnahmefunktion steht in der EU zum Marktstart jedoch nicht zur Verfügung. Bereits vorhandene Referenzbilder lassen sich hierzulande trotzdem mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 entwickeln und anzeigen.

In China fällt die Funktion zum Start vollständig weg. Apple verweist dort auf gesetzliche Vorgaben. Eine vergleichbare Teilfreigabe wie in Europa nennt das Unternehmen nicht. Apple Intelligence insgesamt ist dagegen auch in Deutschland verfügbar. Unser Überblick zum iOS-27-Changelog zeigt, welche weiteren Neuerungen Apple für das System angekündigt hat.

Auch Watch-Funktionen starten eingeschränkt

Bei der Apple Watch fällt Apples Formulierung weniger eindeutig aus. Siri AI soll mit watchOS 27 ebenfalls zunächst auf Englisch starten, da hier jedoch ein gekoppeltes iPhone vorausgesetzt wird, müssen sich deutsche Nutzer auch hier gedulden.

Workout Buddy ist zunächst nur auf Englisch oder Spanisch nutzbar und setzt ein gekoppeltes iPhone mit aktiviertem Apple Intelligence sowie Bluetooth-Kopfhörer voraus.

Live Rewind auf der Apple Watch ist für Ende 2026 als Beta vorgesehen und startet zunächst auf Englisch. Benötigt wird ein Apple-Intelligence-fähiges iPhone 16 oder neuer, das iPhone 16e ist ausgenommen. Labortests in der Health-App sollen ebenfalls erst später 2026 erscheinen und zunächst auf US-Englisch sowie rund 2.000 Standorte von Quest Diagnostics beschränkt bleiben.