Siri AI bleibt vorerst draußen
Nach der iOS 27-Freigabe: Diese Funktionen fehlen in der EU
Gestern Abend hat Apple iOS 27 zum Download bereitgestellt. In Europa kommt das neue iPhone-System allerdings mit einigen Lücken an. Vor allem Siri AI bleibt auf dem iPhone zum Start außen vor.
Apple kündigt die Betaversion zunächst nur auf Englisch an und schließt Nutzer in der EU unter iOS ausdrücklich aus. Das betrifft damit auch die neuen iPhone-18-Modelle und das iPhone Duo. Französisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch sollen im Oktober folgen, die regionale Beschränkung hebt das zunächst nicht auf.
- Siri AI auf dem iPhone: zum Start nicht in der EU
- Apple Referenzbild: Aufnahme in der EU zunächst gesperrt
- Workout Buddy: zunächst nur auf Englisch oder Spanisch
Auch iPhone Handoff startet mit einer Einschränkung. Die Funktion erlaubt es, eine Rufnummer auf zwei iPhones zu verwenden und ist zum Start grundsätzlich auch in Deutschland verfügbar. Hierzulande unterstützt sie zunächst allerdings nur die Telekom. In den USA ist zum Start ausschließlich T-Mobile dabei.
Referenzbilder lassen sich zumindest anzeigen
Eine weitere konkrete Einschränkung betrifft das neue Apple Referenzbild der iPhone-18-Pro-Modelle. Die Kamera kann dabei Sensordaten signieren und daraus ein unveränderliches Referenzbild erzeugen. Genau diese Aufnahmefunktion steht in der EU zum Marktstart jedoch nicht zur Verfügung. Bereits vorhandene Referenzbilder lassen sich hierzulande trotzdem mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 entwickeln und anzeigen.
In China fällt die Funktion zum Start vollständig weg. Apple verweist dort auf gesetzliche Vorgaben. Eine vergleichbare Teilfreigabe wie in Europa nennt das Unternehmen nicht. Apple Intelligence insgesamt ist dagegen auch in Deutschland verfügbar. Unser Überblick zum iOS-27-Changelog zeigt, welche weiteren Neuerungen Apple für das System angekündigt hat.
Auch Watch-Funktionen starten eingeschränkt
Bei der Apple Watch fällt Apples Formulierung weniger eindeutig aus. Siri AI soll mit watchOS 27 ebenfalls zunächst auf Englisch starten, da hier jedoch ein gekoppeltes iPhone vorausgesetzt wird, müssen sich deutsche Nutzer auch hier gedulden.
Workout Buddy ist zunächst nur auf Englisch oder Spanisch nutzbar und setzt ein gekoppeltes iPhone mit aktiviertem Apple Intelligence sowie Bluetooth-Kopfhörer voraus.
Live Rewind auf der Apple Watch ist für Ende 2026 als Beta vorgesehen und startet zunächst auf Englisch. Benötigt wird ein Apple-Intelligence-fähiges iPhone 16 oder neuer, das iPhone 16e ist ausgenommen. Labortests in der Health-App sollen ebenfalls erst später 2026 erscheinen und zunächst auf US-Englisch sowie rund 2.000 Standorte von Quest Diagnostics beschränkt bleiben.
- Live Rewind: Beta erst Ende 2026, zunächst Englisch
- Health-Labortests: später 2026, zunächst nur in den USA
- iPhone Handoff: zum Start nur bei T-Mobile USA und Telekom Deutschland
Überhaupt keine Unterschiede für mich festzustellen. Null.
Dann schau dir am besten mal „iOS 27: The Movie“ von Brandon Butch an. Zwei Stunden Neuerungen von iOS 27. Die ganzen Siri AI-Dinge kann man natürlich skippen theoretisch, aber dann ist es immer noch eine ganze Menge.
Merkst du Unterschiede im normalen Gebrauch? Ich keine. Sicherlich, wenn man in den Tiefen forscht, wird es etwas geben, aber für mich nicht relevant. Aber ja, sollte es sich herausstellen, dass die Bugs behoben worden sind und die Performance besser geworden ist, bin ich auch zufrieden. Ansonsten gibt es keinen Grund für mich.
Keine Fehler? Gut!
Stimme ich dir voll zu.
und die Banking-Apps? :D :D
Jo ich merke auch nichts neues, war aber nach WWDC abzusehen
Ja, wie befürchtet. Ich dachte unabhängig von Siri AI, soll das Verständnis bisschen besser werden, aber ich merke gar nichts.
Das überhaupt was neues oder anders aussieht merkt man garnicht
Zu den ersten beiden Kommentaren: wäre doch schlimm wenn alles anders aussehen würde. Da wo Änderungen gemacht wurden, wie z.B. in der Fotoapp sieht man natürlich die Unterschiede.
So ist es.
Das Update fand ich auch mau… keine Neuerungen für mich außer Kalenderansicht, wenn man auf einen Termin klickt, und die neuen Fotofunktionen.
Wichtig: Es gibt keinen Master Toggle mehr, mit dem man Apple Intelligence komplett deaktivieren kann. Man muss es sich einzeln in den Beschränkungen der Bildschirmzeit einstellen, aber das ist nicht so umfangreich wie zuvor. Mal schauen was die Batterielaufzeit dazu sagt. Bisher bin ich ohne AI deutlich länger gekommen…
2 Sachen sind anders.
1. es gibt neue KI Funktionen, wie etwa Kurzbefehle automatisch erstellen, Fotos erweitern oder Winkel ändern.
2. die bestehenden Funktionen wurden deutlich verbessert. Retuschieren klappt endlich gut, image playground macht nutzbare Bilder, Texte werden deutlich besser korrigiert und umformuliert.
Es ist super nervig, dass die EU und Apple hier ein battlefield auf unsere Kosten austragen. Aber ios27 bietet schon jetzt deutlich mehr als ios26
Schade, dass es so schwierig ist zu verstehen was uns der EU Schutz bringt. Nur weil Apple das nicht direkt bei der Entwicklung berücksichtigen will. Letzten Endes brockt das Apple uns EU Verbrauchern ein… weil es US Verbraucher im Fokus hat. Aber kein Wunder, ist ja ein US Unternehmen ;) mit allen Konsequenzen
Apple Home. Nichts aber auch gar nichts Neues.
Nicht mal die aktuellen Versionen von Matter/Thread.
Dabei in Zusammenarbeit mit Apple definiert.
Aufschließen, abschließen, öffnen (Falle ziehen) bis heute unmöglich.
Also ich habe iOS 27 auf einen meiner iPhones und seh echt überhaupt keinen Unterschied zu IOS 26 im täglichen gebrauch…
mag sein das irgendwer etwas findet, aber braucht man das eigentlich tagtäglich?
Safari unten rechts ist jetzt schneller zu bedienen. Kein Zwischenschritt mehr zur Darstellung aller Fenster nötig.
War vorher auch nicht nötig.
Was ist eigentlich aus der Funktion geworden, dass man den iPhone Bildschirm auf dem Mac spiegeln konnte? Ist doch auch noch immer nicht in der EU verfügbar, oder?
Daran hat sich nichts geändert. Gab ja auch keine Fortschritte seitens der EU. Wäre komisch.
Ich kann plötzlich keine Webseiten mehr zusammenfassen lassen wtf
Kann mir jemand sagen wo man die apple intellegenz auschaltet der Button fehlt.
Das ist by the Way Neu
Bildschirmzeit, Beschränkungen, AI
Danke, spart mir das Suchen. Hatte gerade mein erstes Erlebnis mit Siri AI: Arzttermin um 9:00, um 8:58 fragt Siri-AI mich ohne weiteren Kontext ob ich meinen Arzt anrufen möchte. Auf diese Art von Intelligenz kann ich gerne verzichten.
Es gibt hier noch kein Siri AI.
@Jense
Steht aber genau so in den Einstellungen.
Erstmal nachschauen, dann posten.
Zum Glück lebe ich in der Schweiz
Was hat Apple denn aus der Kurzbefehle-App gemacht! Das ist ja jetzt super unübersichtlich. Ich habe über 100 Automationen und dann knallen die mir jetzt die von meinen beiden iPhones + iPad einfach alle zusammen? Nicht mehr nach Gerät getrennt? Und alles sieht aus wie früher eben ein Kurzbefehl statt einer Automation. Da bin ich gerade gar nicht begeistert von. Und löschen geht auch irgendwie nicht mehr. Weder per wischen noch länger gedrückt halten.
Oben rechts den Button „Auswählen“ abtippen, dann erscheinen unten drei Optionen. Die rechts ist der Mülleimer zum Löschen. ;-)
Ich finde es sehr seltsam, dass auf der AW immer noch die alte Siri Animation ist. Also immer noch der kleine Ball am unteren Bildschirmrand und nicht vollflöchig, wie seit 2 Jahren auf dem iPhone