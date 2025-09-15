iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 114 Artikel

PDFs aus Papierdokumenten erstellen

QuickScan 9.0: Scanner-App mit neuer Oberfläche und KI
QuickScan hat sich in den vergangenen Jahren als grundsätzlich kostenfreie App für die digitale Dokumentenerfassung etabliert. Nutzer können ihre Scans ohne Internetverbindung erstellen, bearbeiten und speichern.

Quickscan 9

Damit hebt sich die Anwendung von vielen Konkurrenzprodukten ab, die auf Cloud-Dienste angewiesen sind, Abos verkaufen wollen und mit Werbung durchsetzt sind. Frühere Aktualisierungen hatten die neuen Funktionen bereits schrittweise vorbereitet. So brachte Version 8.4 eine verbesserte Texterkennung, die Integration in die systemweite Spotlight-Suche und neue Automatisierungen für die Kurzbefehle-App.

Außerdem konnten Dateien direkt importiert und automatisch mit dem jeweiligen Dateinamen versehen werden. Auch klassische Funktionen wie das Signieren von Dokumenten oder die Unterstützung mehrerer Sprachen bei der Texterkennung gehören seit Längerem zum Standard der App.

Neuerungen in Version 9.0

Seit heute, steht QuickScan in Version 9.0 im App Store bereit. Das Update bringt eine überarbeitete Oberfläche, die an das „Liquid Glass“-Design von iOS 26 angepasst wurde. Ziel ist eine klarere und übersichtlichere Darstellung, die sich besser in das neue Betriebssystem einfügt.

Quickscan 9 2

Darüber hinaus kommt erstmals eine lokale KI zum Einsatz. Diese kann Inhalte eines Dokuments analysieren und anhand vorgegebener Muster passende Dateinamen vergeben. Angaben wie Datum, Aussteller oder Titel werden automatisch erkannt, ohne dass Daten an externe Server gesendet werden. Damit bleibt die App weiterhin vollständig offline nutzbar.

Erweiterte Sprachunterstützung

Auch die Texterkennung wurde erweitert. Mit Version 9.0 lassen sich Texte in zwölf weiteren Sprachen erfassen, darunter Dänisch, Schwedisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch und Türkisch. Für Anwender mit internationalen Dokumenten entsteht dadurch eine größere Flexibilität.

Quickscan 9 3

Das bisherige Modell bleibt bestehen: QuickScan ist kostenlos, nervt jedoch so lange Hinweisen auf die Spendenmöglichkeit ein, bis diese einmalig genutzt wurde. Nutzer können somit weiterhin ohne laufende Kosten auf alle Funktionen zugreifen.

15. Sep. 2025 um 14:02 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    22 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Existiert immer noch die Begrenzung auf 25 Seiten pro Dokument?
    Ich weiß schon, die meisten stoßen nicht an diese Begrenzung, mich hat sie bisher aber von der Nutzung abgehalten (und den Sinn dahinter verstehe ich auch nicht).

  • Mich würde interessieren, was die Anwendung anders / besser, im Vergleich zu der Apple Datei App macht.

  • Finde die App super und habe zuletzt das Angebot angenommen und eine Einmalige Zahlung geleistet. Danke an den Ersteller!

    In Verbindung mit Paperless Ngx echt komfortabel.

  • Quasi Off topic: Microsoft stellt lens ein, gerade jetzt wo ich meiner Schwiegermutter (82) beigebracht habe, wie man das benutzt. Sie muss zB Arztrechnungen als pdf einscannen für die Krankenkasse. Leider hat sie ein Galaxy mit android: kennt jemand eine ähnlich simple App wie Lens für android?

  • HutchinsonHatch

    Mega cooles Update! Vielen Dank! Werde es jetzt ausgiebig testen, wie die KI aus meinen Dokumenten die Infos holt, bin sehr gespannt!

