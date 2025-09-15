QuickScan 9.0: Scanner-App mit neuer Oberfläche und KI

QuickScan hat sich in den vergangenen Jahren als grundsätzlich kostenfreie App für die digitale Dokumentenerfassung etabliert. Nutzer können ihre Scans ohne Internetverbindung erstellen, bearbeiten und speichern.

Damit hebt sich die Anwendung von vielen Konkurrenzprodukten ab, die auf Cloud-Dienste angewiesen sind, Abos verkaufen wollen und mit Werbung durchsetzt sind. Frühere Aktualisierungen hatten die neuen Funktionen bereits schrittweise vorbereitet. So brachte Version 8.4 eine verbesserte Texterkennung, die Integration in die systemweite Spotlight-Suche und neue Automatisierungen für die Kurzbefehle-App.

Außerdem konnten Dateien direkt importiert und automatisch mit dem jeweiligen Dateinamen versehen werden. Auch klassische Funktionen wie das Signieren von Dokumenten oder die Unterstützung mehrerer Sprachen bei der Texterkennung gehören seit Längerem zum Standard der App.

Neuerungen in Version 9.0

Seit heute, steht QuickScan in Version 9.0 im App Store bereit. Das Update bringt eine überarbeitete Oberfläche, die an das „Liquid Glass“-Design von iOS 26 angepasst wurde. Ziel ist eine klarere und übersichtlichere Darstellung, die sich besser in das neue Betriebssystem einfügt.

Darüber hinaus kommt erstmals eine lokale KI zum Einsatz. Diese kann Inhalte eines Dokuments analysieren und anhand vorgegebener Muster passende Dateinamen vergeben. Angaben wie Datum, Aussteller oder Titel werden automatisch erkannt, ohne dass Daten an externe Server gesendet werden. Damit bleibt die App weiterhin vollständig offline nutzbar.

Erweiterte Sprachunterstützung

Auch die Texterkennung wurde erweitert. Mit Version 9.0 lassen sich Texte in zwölf weiteren Sprachen erfassen, darunter Dänisch, Schwedisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch und Türkisch. Für Anwender mit internationalen Dokumenten entsteht dadurch eine größere Flexibilität.

Das bisherige Modell bleibt bestehen: QuickScan ist kostenlos, nervt jedoch so lange Hinweisen auf die Spendenmöglichkeit ein, bis diese einmalig genutzt wurde. Nutzer können somit weiterhin ohne laufende Kosten auf alle Funktionen zugreifen.