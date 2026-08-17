Schönes Werkzeug: Overboard teilt und verwaltet Brettspielsammlungen

Die Brettspielverwaltung Overboard steht in Version 2.4 bereit und erweitert die App vor allem dort, wo größere Sammlungen schnell unübersichtlich werden können. Neu sind frei gestaltbare Raster, einheitliche Filter für Listen und eine überarbeitete Zufallsauswahl. Zudem hat Entwickler Marian Mraz an Synchronisation und Datensicherung gearbeitet.

Spiele-Raster zum Gestalten und Teilen

Mit den neuen Rastern lassen sich ausgewählte Spiele als grafische Übersicht zusammenstellen. Nutzer können dabei mit einer leeren Fläche beginnen oder eine Vorlage verwenden, die Overboard aus der vorhandenen Sammlung beziehungsweise der bisherigen Spielhistorie erzeugt. Farben, Abstände und eingeblendete Kennzeichnungen lassen sich anschließend anpassen. Die fertigen Übersichten sind ausdrücklich zum Teilen gedacht.

Damit baut Overboard seine Möglichkeiten zur Präsentation der eigenen Sammlung weiter aus. Schon bislang konnten Nutzer Listen anlegen und per Link weitergeben. Die App greift für Spieldaten auf BoardGameGeek zurück und erlaubt das Erfassen vorhandener Titel unter anderem per Barcode-Scanner. Mit Version 2.0 wurde die Anwendung im vergangenen Jahr auf SwiftUI umgestellt und zugleich optisch überarbeitet.

Neu ist nun auch, dass sich jede Liste mit denselben Kriterien sortieren und filtern lässt, die Overboard bereits für Smartlisten verwendet. Statt nur komplette Sammlungen durchzusehen, kann man damit beispielsweise gezielter auf eine passende Auswahl für einen Spieleabend hinarbeiten.

Zufallsauswahl und zuverlässigere Synchronisation

Passend dazu wurde die Zufallsspiel-Funktion neu gestaltet. Overboard präsentiert dabei einen gemischten Stapel aus der eigenen Sammlung. Die Vorauswahl lässt sich filtern, anschließend führt ein Tipp auf eine Karte direkt zum entsprechenden Spiel. Das Prinzip soll vor allem die Entscheidung erleichtern, wenn genügend Auswahl vorhanden ist, aber sich noch keine Tendenz abzeichnet was heute gesielt werden soll.

Auch unter der Haube setzt Version 2.4 an. Änderungen, die ohne Internetverbindung vorgenommen werden, sollen beim späteren Abgleich erhalten bleiben. Backups berücksichtigen laut Entwickler nun zuverlässig die jeweils neuesten Fassungen einer Sammlung. Smartlisten aktualisieren sich außerdem automatisch, wenn sich die ihnen zugrunde liegenden Spiele ändern.

Overboard ist bereits seit Ende 2024 verfügbar. Bei unserer ersten Vorstellung gehörten unter anderem iCloud-Synchronisation, Sortierfunktionen, anpassbare Listen und eine AR-Vorschau für Spielkartons zum Funktionsumfang. Version 2.4 ergänzt diese Basis nun um mehrere Werkzeuge, die vor allem beim Durchsuchen, Auswählen und Präsentieren größerer Sammlungen helfen.