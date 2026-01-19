iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 202 Artikel

Kostenfreie Quickscan-Alternative

Geheimtipp Scanit: Schlanker, lokaler Dokumentenscanner ohne Kosten
Artikel auf Mastodon teilen.
20 Kommentare 20

Mit Scanit steht iPhone-Nutzern ein bewusst reduzierter Dokumentenscanner zur Verfügung, der sich an Anwender richtet, denen Funktionspakete wie bei QuickScan inzwischen zu komplex geworden sind.

Scanit 1

Der Fokus liegt auf einer schnellen und unkomplizierten Umwandlung von Papierdokumenten in PDF-Dateien, ohne Zusatzfunktionen, die den Arbeitsablauf verlangsamen oder zusätzliche Konfiguration erfordern.

Schneller Weg vom Papier zur PDF-Datei

Der Scanvorgang folgt einem klaren Ablauf: Zunächst wird das Dokument mit der iPhone-Kamera erfasst. Anschließend lässt sich das Ergebnis in grundlegenden Punkten anpassen. Nutzer können Helligkeit und Kontrast korrigieren, Farben optimieren und die Lesbarkeit erhöhen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dateigröße. Scanit reduziert PDFs so, dass sie möglichst wenig Speicherplatz belegen, ohne die Lesbarkeit spürbar zu beeinträchtigen. Abschließend wird die fertige PDF-Datei gespeichert oder direkt weitergegeben.

Scanit 2

Ergänzend stehen optionale Werkzeuge zur Verfügung. Dazu zählen einfache Markierungen, das Hinzufügen einer Unterschrift sowie ein Passwortschutz für sensible Inhalte. Diese Funktionen sind bewusst schlank gehalten und zielen auf alltägliche Anwendungsfälle wie das Weiterleiten von Formularen oder das Archivieren von Belegen.

Keine Bezahlschranken, benötigt iOS 26

Ein zentrales Merkmal von Scanit ist der vollständige Verzicht auf eine Cloud-Anbindung. Sämtliche Verarbeitungsschritte erfolgen lokal auf dem Gerät. Dokumente verlassen das iPhone nicht, sofern der Nutzer sie nicht aktiv teilt. Damit eignet sich die App auch für Anwender, die Wert auf Datensparsamkeit und Kontrolle über ihre Unterlagen legen.

Scanit3

Scanit ist kostenlos nutzbar und verzichtet vollständig auf In-App-Käufe, Paywalls oder Wasserzeichen in exportierten Dateien. Auch der Speicherbedarf fällt gering aus. Die App belegt rund sechs Megabyte und stellt damit keine nennenswerte Belastung für den Gerätespeicher dar. Vorausgesetzt wird iOS 26 oder neuer.

Laden im App Store
PDF Document Scanner - Scanit
PDF Document Scanner - Scanit
Entwickler: Labi, LLC
Preis: Kostenlos
Laden

19. Jan. 2026 um 13:52 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    20 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wozu die ganzen Drittanbieter Apps, wenn es schon einen ins iOS integrierten Dokumentenscanner gibt?

    Antworten Melden

  • Kennt jemand ne bessere App als die von ScanSnap? Gab hier mal vor längerem nen Artikel dazu, find ihn aber nicht mehr

    Antworten Melden

  • Vorsicht: es werden Daten erfasst. Wer darauf Wert legt, dass keine Datenspur hinterlassen wird, sollte sich die AGBs anschauen. Google Analytics, Firebase und Mixpanel Analytics sind mit dabei.

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Kostenlos ja. Umsonst aber nicht – das Programm ist ein Datensammler und funkt „nach Hause“. Sowas geht gar nicht.

    Antworten Melden

  • Ich gebe seit einiger Zeit „Vorschau“ eine Chance und bin für meine einfachen Belange damit zufrieden.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43202 Artikel in den vergangenen 6716 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven