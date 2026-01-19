Geheimtipp Scanit: Schlanker, lokaler Dokumentenscanner ohne Kosten

Mit Scanit steht iPhone-Nutzern ein bewusst reduzierter Dokumentenscanner zur Verfügung, der sich an Anwender richtet, denen Funktionspakete wie bei QuickScan inzwischen zu komplex geworden sind.

Der Fokus liegt auf einer schnellen und unkomplizierten Umwandlung von Papierdokumenten in PDF-Dateien, ohne Zusatzfunktionen, die den Arbeitsablauf verlangsamen oder zusätzliche Konfiguration erfordern.

Schneller Weg vom Papier zur PDF-Datei

Der Scanvorgang folgt einem klaren Ablauf: Zunächst wird das Dokument mit der iPhone-Kamera erfasst. Anschließend lässt sich das Ergebnis in grundlegenden Punkten anpassen. Nutzer können Helligkeit und Kontrast korrigieren, Farben optimieren und die Lesbarkeit erhöhen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dateigröße. Scanit reduziert PDFs so, dass sie möglichst wenig Speicherplatz belegen, ohne die Lesbarkeit spürbar zu beeinträchtigen. Abschließend wird die fertige PDF-Datei gespeichert oder direkt weitergegeben.

Ergänzend stehen optionale Werkzeuge zur Verfügung. Dazu zählen einfache Markierungen, das Hinzufügen einer Unterschrift sowie ein Passwortschutz für sensible Inhalte. Diese Funktionen sind bewusst schlank gehalten und zielen auf alltägliche Anwendungsfälle wie das Weiterleiten von Formularen oder das Archivieren von Belegen.

Keine Bezahlschranken, benötigt iOS 26

Ein zentrales Merkmal von Scanit ist der vollständige Verzicht auf eine Cloud-Anbindung. Sämtliche Verarbeitungsschritte erfolgen lokal auf dem Gerät. Dokumente verlassen das iPhone nicht, sofern der Nutzer sie nicht aktiv teilt. Damit eignet sich die App auch für Anwender, die Wert auf Datensparsamkeit und Kontrolle über ihre Unterlagen legen.

Scanit ist kostenlos nutzbar und verzichtet vollständig auf In-App-Käufe, Paywalls oder Wasserzeichen in exportierten Dateien. Auch der Speicherbedarf fällt gering aus. Die App belegt rund sechs Megabyte und stellt damit keine nennenswerte Belastung für den Gerätespeicher dar. Vorausgesetzt wird iOS 26 oder neuer.