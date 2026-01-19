Kostenfreie Quickscan-Alternative
Geheimtipp Scanit: Schlanker, lokaler Dokumentenscanner ohne Kosten
Mit Scanit steht iPhone-Nutzern ein bewusst reduzierter Dokumentenscanner zur Verfügung, der sich an Anwender richtet, denen Funktionspakete wie bei QuickScan inzwischen zu komplex geworden sind.
Der Fokus liegt auf einer schnellen und unkomplizierten Umwandlung von Papierdokumenten in PDF-Dateien, ohne Zusatzfunktionen, die den Arbeitsablauf verlangsamen oder zusätzliche Konfiguration erfordern.
Schneller Weg vom Papier zur PDF-Datei
Der Scanvorgang folgt einem klaren Ablauf: Zunächst wird das Dokument mit der iPhone-Kamera erfasst. Anschließend lässt sich das Ergebnis in grundlegenden Punkten anpassen. Nutzer können Helligkeit und Kontrast korrigieren, Farben optimieren und die Lesbarkeit erhöhen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dateigröße. Scanit reduziert PDFs so, dass sie möglichst wenig Speicherplatz belegen, ohne die Lesbarkeit spürbar zu beeinträchtigen. Abschließend wird die fertige PDF-Datei gespeichert oder direkt weitergegeben.
Ergänzend stehen optionale Werkzeuge zur Verfügung. Dazu zählen einfache Markierungen, das Hinzufügen einer Unterschrift sowie ein Passwortschutz für sensible Inhalte. Diese Funktionen sind bewusst schlank gehalten und zielen auf alltägliche Anwendungsfälle wie das Weiterleiten von Formularen oder das Archivieren von Belegen.
Keine Bezahlschranken, benötigt iOS 26
Ein zentrales Merkmal von Scanit ist der vollständige Verzicht auf eine Cloud-Anbindung. Sämtliche Verarbeitungsschritte erfolgen lokal auf dem Gerät. Dokumente verlassen das iPhone nicht, sofern der Nutzer sie nicht aktiv teilt. Damit eignet sich die App auch für Anwender, die Wert auf Datensparsamkeit und Kontrolle über ihre Unterlagen legen.
Scanit ist kostenlos nutzbar und verzichtet vollständig auf In-App-Käufe, Paywalls oder Wasserzeichen in exportierten Dateien. Auch der Speicherbedarf fällt gering aus. Die App belegt rund sechs Megabyte und stellt damit keine nennenswerte Belastung für den Gerätespeicher dar. Vorausgesetzt wird iOS 26 oder neuer.
Entwickler: Labi, LLC
Laden
Wozu die ganzen Drittanbieter Apps, wenn es schon einen ins iOS integrierten Dokumentenscanner gibt?
Zum Beispiel weil andere Apps eine essenzielle Funktion dem pdf hinzufügen können, nämlich eine ocr Texterkennung mit der die PDFs durchsuchbar und damit für mich erst sinnvoll benutzbar als Dokument werden.
Hier bei der App steht allerdings nichts dazu beschrieben ob eine Texterkennung bei Scan stattfindet und hinzugefügt wird. Falls nein sehe ich auch keinerlei Vorteil gegenüber der integrierten Scanfunktion in iOS.
Bei den meisten Apps besteht der „Vorteil“ nur für den Entwickler, das sich unwissende User über die verfügbaren Boardmittel auf ein überteuertes Abo einlassen…
Also die Notizen App macht die Dokumente auch durchsuchbar
Weil die katastrophal ist.
QuickScan ist super!
So ist es. Bekomme Wut-Anfälle mit der Notizen-App.
Keiner redet von der Notizen App, die Apple „Vorschau“ App erstellt tolle Dokumente im pdf Dateiformat, mit nützlichen Funktionen. Absolut easy….
Meinst Du „Preview“? Die App hat furchtbar schlechte Bewertungen.
…kann ich aus der Notizapp direkt ein Dokument sharen (Whatsapp, Mail etc) oder muss ich das immer erst zwischenspeichern?
Ich nutze die Dateien-App dafür. Somit liegt das eingescannte auch da wo ich es auch benötige.
Danke. Das war tatsächlich hilfreich. Diesen Weg kannte ich bisher nicht.
Ich nutze auch quickScan und das schiebt die Dokumente direkt in einen cloudordner. Das müsste man in der Notizen App umständlich machen.
Weil diese App so versteckt ist, dass ich nicht weiß, wie ich da diese aufrufen soll wenn ich nach scannen Bei den Apps suche, erscheint diese nicht. Ansonsten würde ich dir ja auch nutzen.
Kennt jemand ne bessere App als die von ScanSnap? Gab hier mal vor längerem nen Artikel dazu, find ihn aber nicht mehr
Das Nonplusultra dürfte hier „QuickScan“ sein…..
Scan©
ScannerLens+
ScannerPro
Ich nutzen aber nur den letzteren aus PDF Expert heraus…
kostet aber Geld
Ich hatte es vor Abozeiten gekauft und davon ist nichts mehr übrig.
Vorsicht: es werden Daten erfasst. Wer darauf Wert legt, dass keine Datenspur hinterlassen wird, sollte sich die AGBs anschauen. Google Analytics, Firebase und Mixpanel Analytics sind mit dabei.
Empfehle Paperless auf Raspi oder Synology.
Kostenlos ja. Umsonst aber nicht – das Programm ist ein Datensammler und funkt „nach Hause“. Sowas geht gar nicht.
Ich gebe seit einiger Zeit „Vorschau“ eine Chance und bin für meine einfachen Belange damit zufrieden.