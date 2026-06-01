UGREEN Nexode Air: 65-Watt-Alternative zu Ankers Display-Stecker

Ende Mai hat UGREEN seine neue Nexode-Air-Serie in Deutschland eingeführt und dabei auch ein besonders kompaktes 65-Watt-Netzteil vorgestellt. Das Ladegerät richtet sich an Nutzer von iPhone, iPad und MacBook, die unterwegs möglichst wenig Platz im Gepäck opfern möchten. Nun ist das Zubehör erstmals deutlich günstiger erhältlich.

Während das Netzteil zum Marktstart für 34,99 Euro angeboten wurde, sinkt der Preis für Prime-Mitglieder bei den Farbvarianten Grau und Orange aktuell auf 26,99 Euro. Damit fällt das Ladegerät erstmals unter die Marke von 30 Euro.

Konkurrenz zu Ankers Display-Netzteil

Die Vorstellung des Nexode Air fiel zeitlich mit einer anderen Entwicklung im Markt für USB-C-Ladegeräte zusammen. Kurz zuvor hatte Anker ein kompaktes 45-Watt-Netzteil mit integriertem Farbdisplay vorgestellt. Das Zubehör kann kompatible iPhones erkennen und Informationen wie Ladeleistung, Akkustand oder Temperatur direkt am Netzteil anzeigen. Wir haben das Gerät bereits ausprobiert.

UGREEN verfolgt einen anderen Ansatz. Statt zusätzlicher Funktionen steht hier die Kombination aus geringer Baugröße und höherer Ausgangsleistung im Vordergrund. Das Nexode Air verzichtet auf ein Display, liefert dafür aber bis zu 65 Watt und eignet sich damit nicht nur für iPhones und iPads, sondern auch für viele aktuelle MacBook-Air-Modelle sowie kleinere MacBook-Pro-Konfigurationen.

Für Anwender, die nur ein einziges Netzteil für mehrere Geräte mitnehmen möchten, kann die höhere Leistungsreserve im Alltag praktischer sein als zusätzliche Statusanzeigen.

Kleines Gehäuse mit GaN-Technik

Möglich wird die kompakte Bauform durch den Einsatz von Galliumnitrid-Technologie, kurz GaN. Diese Technik arbeitet effizienter als klassische Netzteile und erzeugt weniger Abwärme. Dadurch lassen sich leistungsstarke Ladegeräte deutlich kleiner konstruieren.

Nach Herstellerangaben misst das Nexode Air lediglich 3,3 × 3,1 × 4 Zentimeter. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein USB-C-Kabel, das Ladeleistungen von bis zu 100 Watt unterstützt.

Interessant bleibt dabei auch die gestalterische Ausrichtung. Wie schon beim kürzlich vorgestellten Anker Nano setzt UGREEN auf mehrere Farbvarianten, die sich optisch an den aktuellen iPhone-Farben orientieren.