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Erstmals seit dem Marktstart für unter 30 Euro

UGREEN Nexode Air: 65-Watt-Alternative zu Ankers Display-Stecker
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Ende Mai hat UGREEN seine neue Nexode-Air-Serie in Deutschland eingeführt und dabei auch ein besonders kompaktes 65-Watt-Netzteil vorgestellt. Das Ladegerät richtet sich an Nutzer von iPhone, iPad und MacBook, die unterwegs möglichst wenig Platz im Gepäck opfern möchten. Nun ist das Zubehör erstmals deutlich günstiger erhältlich.

Netzteil Ugreen

Während das Netzteil zum Marktstart für 34,99 Euro angeboten wurde, sinkt der Preis für Prime-Mitglieder bei den Farbvarianten Grau und Orange aktuell auf 26,99 Euro. Damit fällt das Ladegerät erstmals unter die Marke von 30 Euro.

Konkurrenz zu Ankers Display-Netzteil

Die Vorstellung des Nexode Air fiel zeitlich mit einer anderen Entwicklung im Markt für USB-C-Ladegeräte zusammen. Kurz zuvor hatte Anker ein kompaktes 45-Watt-Netzteil mit integriertem Farbdisplay vorgestellt. Das Zubehör kann kompatible iPhones erkennen und Informationen wie Ladeleistung, Akkustand oder Temperatur direkt am Netzteil anzeigen. Wir haben das Gerät bereits ausprobiert.

UGREEN verfolgt einen anderen Ansatz. Statt zusätzlicher Funktionen steht hier die Kombination aus geringer Baugröße und höherer Ausgangsleistung im Vordergrund. Das Nexode Air verzichtet auf ein Display, liefert dafür aber bis zu 65 Watt und eignet sich damit nicht nur für iPhones und iPads, sondern auch für viele aktuelle MacBook-Air-Modelle sowie kleinere MacBook-Pro-Konfigurationen.

Für Anwender, die nur ein einziges Netzteil für mehrere Geräte mitnehmen möchten, kann die höhere Leistungsreserve im Alltag praktischer sein als zusätzliche Statusanzeigen.

Kleines Gehäuse mit GaN-Technik

Möglich wird die kompakte Bauform durch den Einsatz von Galliumnitrid-Technologie, kurz GaN. Diese Technik arbeitet effizienter als klassische Netzteile und erzeugt weniger Abwärme. Dadurch lassen sich leistungsstarke Ladegeräte deutlich kleiner konstruieren.

Nexode Netzteil

Nach Herstellerangaben misst das Nexode Air lediglich 3,3 × 3,1 × 4 Zentimeter. Zum Lieferumfang gehört außerdem ein USB-C-Kabel, das Ladeleistungen von bis zu 100 Watt unterstützt.

Interessant bleibt dabei auch die gestalterische Ausrichtung. Wie schon beim kürzlich vorgestellten Anker Nano setzt UGREEN auf mehrere Farbvarianten, die sich optisch an den aktuellen iPhone-Farben orientieren.

Produkthinweis
UGREEN Nexode USB C Ladegerät 65W Mini, superkompakter Netzteil, GaNInfinity Schnellladegerät, TÜV-Zertifiziert, für... 26,99 EUR 34,99 EUR

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01. Juni 2026 um 09:33 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    12 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Dann gefühlt lieber so ein Netzteil von Ugreen mit 2x USB-C und 1x USB-A. Das kostet auch 30€, ist vielleicht etwas größer, aber da kann man dann noch andere Geräte anschließen.

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    • Das hab ich, leider gibts bei jedem Gerät eine PD Verhandlung und der Ladevorgang unterbricht kurz

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      • Also jedes Mal wenn mein ein Gerät an/absteckt

      • Ist das bei Ladegeräten anderer Hersteller anders? Ich kenn das nur so, auch bei Anker-Geräten, finde es aber auch nicht so schlimm, weil ich nicht ständig neue Geräte anstöpsele.

      • Ja so gut wie jedes Mal, das hab ich auch – hab dieses 3x usb c 60watt Ding – ist super – aber ja das Ladegerät berechnet nochmal alles neu wenn sich an einem Eingang was ändern Indie angeschlossenen Geräte quittieren das natürlich

      • Was lustig ist, wenn ich die iqos cases lade: dann macht es immer schon abwechselnd „brrrbrrr“, weil diese Cases immer wieder kurz neu laden, wenn sie einen Impuls kriegen

  • Hab mir neulich beim schwedischen Möbelhaus das 65W Netzteil geholt. 1A für 12€ direkt noch zwei nachgekauft. Reichen für mich völlig aus.

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  • Ich habe es gerade bestellt … Ich habe ausreichend massige Netzteile mit vielen Anschlüssen… aber das ist einfach ein schönes kleines Netzteil to Go für das MacBook . Danke IFun

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