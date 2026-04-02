Meta bringt neue Brillenmodelle für Nutzer mit Sehstärke

Meta erweitert sein Angebot an intelligenten Brillen um zwei neue Modelle, die speziell für Nutzer entwickelt wurden, die auf eine Sehhilfe angewiesen sind. Die beiden Brillen wurden in Kooperation mit Ray-Ban entwickelt und sollen sich besser für die Verwendung als klassische Sehhilfe eignen.

Grundsätzlich lassen sich die Meta-Brillen bereits seit ihrer initialen Vorstellung auch mit Korrekturgläsern tragen. Allerdings haben sich nicht alle Optiker auf diese Änderungen eingelassen. Unter anderem deshalb, weil sich die Gestelle aufgrund der verbauten Elektronik weniger gut anpassen lassen, als bei herkömmlichen Brillen der Fall.

Die neuen Modelle tragen die Bezeichnungen „Blayzer“ und „Scriber“. Sie unterscheiden sich vor allem in der Form des Gestells. Während das Modell Blayzer ein eher rechteckiges Design aufweist, weist die Scriber-Variante rundere Formen auf. Beide Brillen lassen sich dank verstellbarer Elemente wie Nasenpads und Bügelenden besser durch einen Optiker anpassen, wodurch sie auch bei längerem Tragen komfortabel sitzen sollen.

Die neuen Modelle erscheinen in der Ray-Ban-Kollektion von Meta Mitte April zunächst in den USA und sollen zeitnah auch in weiteren Ländern erhältlich sein.

Neue Farben und Varianten für bestehende Modelle

Begleitend dazu wurde die Auswahl an Farben und Gläsern für bereits verfügbare Modelle der Marken Ray-Ban und Oakley erweitert, die in Zusammenarbeit mit Meta entwickelt wurden. Die Neuerungen sollen saisonale Trends und unterschiedliche Einsatzbereiche wie sportliche Aktivitäten im Freien abdecken.

Navigation im Brillen-Display

Für seine bislang nur in den USA erhältlichen Brillen mit Display stellt Meta für die kommenden Monate eine Erweiterung der Navigationsfunktionen in Aussicht. Fußgänger könnten sich künftig Wegbeschreibungen direkt im Sichtfeld anzeigen lassen. Ergänzend dazu sind der Ankündigung zufolge weitere Anzeigeelemente vorgesehen, darunter Termine, Wetterinformationen oder Erinnerungen.