In Kooperation mit Ray-Ban
Meta bringt neue Brillenmodelle für Nutzer mit Sehstärke
Meta erweitert sein Angebot an intelligenten Brillen um zwei neue Modelle, die speziell für Nutzer entwickelt wurden, die auf eine Sehhilfe angewiesen sind. Die beiden Brillen wurden in Kooperation mit Ray-Ban entwickelt und sollen sich besser für die Verwendung als klassische Sehhilfe eignen.
Grundsätzlich lassen sich die Meta-Brillen bereits seit ihrer initialen Vorstellung auch mit Korrekturgläsern tragen. Allerdings haben sich nicht alle Optiker auf diese Änderungen eingelassen. Unter anderem deshalb, weil sich die Gestelle aufgrund der verbauten Elektronik weniger gut anpassen lassen, als bei herkömmlichen Brillen der Fall.
Die neuen Modelle tragen die Bezeichnungen „Blayzer“ und „Scriber“. Sie unterscheiden sich vor allem in der Form des Gestells. Während das Modell Blayzer ein eher rechteckiges Design aufweist, weist die Scriber-Variante rundere Formen auf. Beide Brillen lassen sich dank verstellbarer Elemente wie Nasenpads und Bügelenden besser durch einen Optiker anpassen, wodurch sie auch bei längerem Tragen komfortabel sitzen sollen.
Die neuen Modelle erscheinen in der Ray-Ban-Kollektion von Meta Mitte April zunächst in den USA und sollen zeitnah auch in weiteren Ländern erhältlich sein.
Neue Farben und Varianten für bestehende Modelle
Begleitend dazu wurde die Auswahl an Farben und Gläsern für bereits verfügbare Modelle der Marken Ray-Ban und Oakley erweitert, die in Zusammenarbeit mit Meta entwickelt wurden. Die Neuerungen sollen saisonale Trends und unterschiedliche Einsatzbereiche wie sportliche Aktivitäten im Freien abdecken.
Navigation im Brillen-Display
Für seine bislang nur in den USA erhältlichen Brillen mit Display stellt Meta für die kommenden Monate eine Erweiterung der Navigationsfunktionen in Aussicht. Fußgänger könnten sich künftig Wegbeschreibungen direkt im Sichtfeld anzeigen lassen. Ergänzend dazu sind der Ankündigung zufolge weitere Anzeigeelemente vorgesehen, darunter Termine, Wetterinformationen oder Erinnerungen.
Nutzt das wirklich jemand…?
Ich, schon allein weil es ein echt gutes Open-Ear-Headset ist!
In der community blinder und seheingeschränkter Menschen ein phänomenaler GameChanger!
Meiner Meinung nach noch extrem unnötig, weil zu wenige Funktionen
Ja… ich…
Und eine fast blinde Kollegin die sich damit Schilder vorlesen lässt usw.
An einer Bushaltestelle z.b.
Ich im Urlaub, um nicht ständig das Handy in der Hand haben zu müssen und trotzdem ein paar Fotos machen zu können.
Ne klar, das Teil macht gute phots?
Macht es garantiert nicht.
Nö, aber darum gehts vermutlich nicht.mir zumindest reichen auch die schlechten Bilder vom ersten iPhone um Erinnerungen wieder hervorzuholen…
Am FKK Strand? ;)
Die Steuerung sieht interassant aus.
Kann ich die USA only Modelle problemlos in D einsetzen und auch Updates ausführen. Hat da jemand Erfahrungen?
Über VPN ist das vermutlich möglich.
Soweit ich weiß, geht das nicht. Ein Freund von mir hat ein US Modell gekauft und kann es nicht in Europa benutzen.
Sind Brillen nicht eher was für Leute mit SehSCHWÄCHE?
Aber auch für Menschen, die gerne noch mehr Daten an Meta und co schicken wollen. Früher musste man Mikros und Kameras heimlich installieren. Heute laufen Menschen freiwillig damit rum und ich sehe und höre, was sie den ganzen Tag machen und weiter ki software mit Daten füttern
Dein Kommentar wurde in Stein gemeißelt an ifun mit der Pferdekutsche geschickt und anschließend zermahlen?
Soll Leute geben, denen ist es egal ob Meta & Co wissen wo sie sind, was sie für Allerweltsfragen stellen oder was sie fotografieren.
Wenn jemand wissen will, wer was wo wie und warum du bist, kann es heute sehr einfach herausgefunden werden. Verstecken ist nicht mehr
@Didi69: Aber ansonsten geht’s dir gut, oder?! Was für ein Mist…
Okay: Wer, was, wie und warum bin ich?
+1
Ja die Brille hat Sehstärke. Der Mensch eine Sehschwäche.
Für mich haben diese Brillen immer ein gewisses Steve-Wonder-Flair …
DATENSCHUTZ ! Ich möchte wirklich nicht von solch einer Brille gefilmt werden. Gibt’s ne Anti – Brille ? Oder ich hole mir bei Amazon diese Anonymisierungs-Brille – kostet nur 3 € und ist der Burner
Halt dein mund und schrei nicht nach Datenschutz solange du ein iPhone nutzt!
Wie ist das beim aufnehmen von Videos leuchtet ein roter Punkt an der Brille?
Ja. Zu kleben und zu halten nützt nichts. Dann steht die Kamera nicht zur Verfügung.
Schön wenn kritische Links auf Freigabe warten müssen.
w w w . b a n r a y . e u
Danke!
Zitat
Zuckerberg behandelt dein Gesicht als Produkt. Deine Küche ist eine Datenquelle. Dein Partner, der sich auszieht, ist Trainingsmaterial für ein KI- und Geschäftsmodell, über das er nie Kontrolle haben wird, überprüft von einem Arbeiter, den ihr nie treffen werdet, für ein Produkt, dem niemand zugestimmt hat. Zuckerberg sollte das Recht entzogen werden, Verbraucherhardware zu verkaufen. Das wird nicht passieren. Also tun wir, was wir können: Wir machen die Brillen überall unwillkommen, wo sie auftauchen. Informiere oder beschäme die, die sie tragen. Verbanne sie aus deinem Zuhause. Sabotiere die Systeme, wo du kannst, zerstöre sie, wenn du damit durchkommst.
Zitat Ende
Lest euch gerade mal den letzten Teil durch.
Das ist keine Kritik, das ist radikaler Blödsinn. Man könnte sogar eine Gewalt Aufforderung rauslesen. Und falls du gerade schreiben wolltest, aber der Rest ist ja sachlich, ist egal. Wer es nötig hat, so etwas in seiner Kampagne zu schreiben, der hat jedes Recht verwirrt sich Kritiker zu nennen.
Wenn ich die Maßstäbe anlege, darf ich auch mit dem iPhone niemanden in meiner Familie mehr fotografieren. Abgesehen davon frage ich mich langsam, ob niemand mehr für sich denken kann. Ich würde nie auf die Idee kommen, die Kamera von so einem Gadget beim Sex oder auf dem Klo zu verwnden.
Jeder Bankomat hat Kameras. Am besten ziehst du in den Regenwald, da bist du allein und kannst dich mit dir selbst beschäftigen.
Nee, nee, mein Lieber: der Regenwald in der Nacht hat 1.000 Augen.
Auch schön, wenn man einfach den kritischen Link hier reinwerfen kann, aber wenn der dann kritisiert wird, dann sagt man dazu mal schön nichts mehr.
Ich habe mir die Brille vor zwei Woche gekauft, aus verschiedenen Gründen. Für mich ist es ein verzichtbares Gadget, aber ich mag sie sehr gerne.
Über das Thema Datenschutz hab ich mir tatsächlich auch Gedanken gemacht. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es letztendlich keinen Unterschied macht, ob ich mit einem Smartphone rumlaufe oder mit der Brille. Vielleicht rede ich es mir schön, aber mit einem Handy kann ich noch viel unauffälliger Filmen und Fotos machen, als mit der Brille. Mein Handy hat nämlich weder einen leuchtenden Punkt, noch macht es ein Geräusch, wenn ich Aufnahmen mache. Und wie viele Menschen rennen in der Öffentlichkeit mit ihrem Smartphone in der Hand rum?! Bei denen weiß ich auch nicht, ob sie mich gerade filmen.
Letztendlich kommt es doch immer auf den Nutzer an und nicht unbedingt auf das Gerät selbst.
Du redest es dir schön, ja. Tröste dich, du bist die Masse…
Danke für deine Zustimmung und Erlaubnis!
Ich mag mir Dinge viel lieber schön reden als immer alles madig zu machen! ;-)
lass dich nicht verrückt machen von anderen. mach dein ding.
Sehr differenzierter und reflektierter Beitrag. Behalte es dir. Kann die Sichtweise so teilen. An alle die Angst vor nem „Oasis Gate“ wegen der Meta-Brille haben: Hört auf eure Frauen und Arbeitgeber zu betrügen, dann gibts auch kein Problem. ;-)
Einen generellen Kommentar muss ich noch loslassen:
Bevor man schimpft und sich eine Meinung bildet, sollte man sich die Brille, die App und vor allem auch die Einstellungsmöglichkeiten innerhalb der App anschauen. Einige der Kritikpunkte aus dem ban-link sind einfach an den Haaren herbeigezogen, andere lassen sich mit einem Smartphone oder einen kleinen (alten) Digicam auch umsetzten und wieder andere fußen auf falsch gesetzten Einstellungen.
Nur weil es mit anderen Geräten auch geht, muss man es doch nicht gut finden. Wenn jemand sein iPhone oder eine digicam auf mich richtet, kann ich ahnen, dass da jemand ein Foto oder Video von mir macht. Wenn ich jemandem mit dieser Brille (die aussieht wie eine allerwelts rayban für den Laien) sehe, müsste ich erstmal erkennen, dass man damit Videos machen kann, wissen, dass es ein Licht gibt, das Aufnahmen anzeigt und dieses finden. Sorry, als Frau würde ich einen Teufel tun, zB einem fremden Kerl so intensiv ins Gesicht zu starren.
Erstens hab ich nie gesagt, dass du es gut finden musst. Ich würde nämlich einen Teufel tun, jemandem vorschreiben zu wollen, was er/sie gut finden muss!
Zweitens wollte ich nur aufzeigen, dass das Problem nicht das Gerät, sondern der Nutzer / die Nutzerin ist!
Und ich traue mich wetten, dass von dir mehr ungewollte Aufnahmen in persönlichen Alben existieren, die von Smartphones aufgenommen wurden als mit einer smarten Brille.
Aber nun verabschiede ich mich aus dieser Diskussion, denn es macht einfach keinen Sinn, mit fanatischen Menschen zu diskutieren. Schöne Feiertage euch!
@Mathias: fanatisch? Wie bist du denn drauf?
Mmmh… Wenn andere als die eigene Meinung was mit Fanatismus zu tun haben, dann solltest du mal deinen eigenen Kompass prüfen. Noch leben wir einer Demokratie (bleibt hoffentlich auch so) und deshalb wirst du mit anderen Meinungen leben müssen, außer du wanderst in eine deiner Wunschdiktaturen aus. Die Auswahl ist ja nicht mehr so klein.
Und zum Thema. Ja, natürlich kann man auch mit einem Telefon Video- und Tonaufnahmen machen, würde mir in einem Gespräch das jemand sichtbar unter die Nase halten oder auf den Tisch legen, das Gespräch wäre sofort vorbei. Sehe ich jemanden mit einer solchen Brille, auch dann wäre das Gespräch vorbei. Würde ich jemand im dienstlichen Kontext damit sehen, ich würde ihn sofort auffordern die Brille abzulegen, sonst wäre der Dienst für ihn oder sie vorbei. Interessiert mich auch nicht, ob man die Aufzeichnung an irgendeinem Licht erkennen könnte. Ich sehe schon die ersten, die dieses Licht abkleben oder übermalen.
Krass, ich scheine hier in einem Aktivistenforum gelandet zu sein XD
Die Kamera macht richtig gute Fotos! 4k. Und auch super Filme die 2 Minuten oder 30 Sekunden lang sind. Oder auch Zeitrafferfilme … man sagt einfach Zeitraffer und schon erstellt die Brille einen tollen WACKELFREIEN Film! Sound der Brille ist auch super. Und es ist bei Sonne eine Sonnenbrille und in den Räumen klar und hell…
Der Traum eines jeden Spanners. Endlich hat man beim heimlichen Filmen die Hände frei