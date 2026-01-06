Softwareupdate für die KI-Brille
Meta Ray-Ban Display mit Teleprompter-Funktion und Handschrifterkennung
Meta hat die mit einem integrierten Display versehene Version seiner KI-Brillen um zwei interessante Funktionen erweitert. Die offiziell Meta Ray-Ban Display genannten Brillen lassen sich jetzt auch als Teleprompter und für handschriftliche Eingaben verwenden.
Die Teleprompter-Funktion richtet sich an Nutzer, die Vorträge halten oder Videos aufnehmen, ohne dabei sichtbar auf Notizen zu schauen. Stattdessen wird der Text direkt im Sichtfeld der Brille eingeblendet. Die Inhalte erscheinen in Form einzelner Textkarten, durch die sich Nutzer in ihrem eigenen Tempo bewegen können. Die Texte können dabei direkt vom Smartphone übernommen werden.
Die Steuerung erfolgt mithilfe des als Begleitprodukt für die Brille von Meta angebotenen EMG-Armbands. EMG steht für Elektromyografie-Technologie. Durch Messung der elektrischen Muskelaktivität ist es damit möglich, Gesten wie Fingertippen, Daumenwischen oder Handgelenkrollen zu erkennen und diese als Steuerbefehle für die Brille zu verwenden.
Das EMG-Armband kommt auch bei der Handschrifterkennung zum Einsatz. Wie im Video zu sehen, kann man hierfür einen fiktiven Stift benutzen und bekommt die durch die Handbewegung erkannten Texte direkt im Display der Brille angezeigt.
Marktstart in Europa verschoben
Schlechte Nachrichten gibt es für potenzielle Käufer der Brille in Deutschland. Ohnehin hat Meta in Europa zunächst nur die Markteinführung in Großbritannien, Frankreich und Italien geplant. Aber auch diese ursprünglich für Anfang dieses Jahres geplanten Erweiterungen wurden nun für unbestimmte Zeit zurückgestellt.
Als Grund dafür gibt Meta die unerwartet hohe Nachfrage in den USA an. Die verfügbaren Stückzahlen seien begrenzt, daher konzentriere man sich bis auf weiteres auf die Erfüllung von Bestellungen in den USA. In Deutschland sind bislang nur die Standardmodelle der Brille erhältlich.
Denke das ist die Zukunft. Bin mal auf Apples Brille gespannt
Apple bringt ne KloBrille raus: iPott.
Schon lustig :D
Haha
Cool. Mal sehen.
Ich kann mir im besten willen nicht vorstellen, dass das die Zukunft sein soll. Wer will schon freiwillig Brille tragen wenn er nicht muss? Ich gehöre definitiv nicht dazu. Die einzige Brille die ich direkt kaufen würde wäre eine Brille, die sich selbstständig auf meine Sehschärfe einstellt. Jeder wie er will, ich kann mit sowas nichts anfangen.
Frag mal die Jugend. Wird immer mehr zur Mode. Kenne mehrere unter 18, die eine ohne Sehstärke tragen, nur weil es „cool“ aussieht.
Ja, so einen Kanditaten hatten wir hier im Bekanntenkreis auch bis er gemerkt hat das die Brille ständig rutscht, auf der Nase drückt und jeden Tag 2-3 mal geputzt werden muss. Jetzt liegt die wohl in irgendeiner Schublade. Wer schonmal versehentlich das Glas bzw. Kunststoff einer 3D Brille im Kino angegrabbelt hat weiss wie nervig das ist. Und ich behaupte mal dass diese Jugendlichen sich exakt gegen den Trend setzen werden wenn plötzlich Onkel Heinz-Otto so eine „coole“ Brille trägt.
Nur weil dein Tellerrand eine Sichtblende hat, heißt das ja nicht, dass es bei allen so ist.
Du kannst die Brille auch situativ anziehen, wie du es vielleicht auch mit einer Sonnenbrille machst, und beispielsweise bei einem Vortrag nutzen, nach dem Vortrag wieder ablegen. Ist jetzt nur mal ein Beispiel, dass so auch im Fließtext vorkommt, aber durchaus interessant zu sein scheint.
Ansonsten ist es wie mit allem, du bist frei in deiner Entscheidung, ob du es nutzen willst. Ob es sich durchsetzt, kannst du dem Markt überlassen. Und wenn es flopt, kannst du mit stolzgeschwellter Brust behaupten, dass du das schon immer gewusst hast!
#Sonnenbrille #?
gekauft: brillentragende Redner wirken auch immer schlauer