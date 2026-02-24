Gerätepreis entscheidet über Nachfrage
Apples KI-Brille: Hoher Qualitätsanspruch begrenzt den Markt
Inzwischen deutet vieles darauf hin, dass Apple an einer KI-Brille arbeitet, wie sie Meta inzwischen seit einigen Jahren im Programm hat. Von offizieller Seite wird bei Apple inzwischen vermehrt auf die Relevanz von visueller Intelligenz hingewiesen. Zuletzt wurden zudem neue Insiderberichte bekannt, denen zufolge Apple die Entwicklung tragbarer KI-Geräte intensiviert. Neben einer KI-Brille ist dabei auch von erweiterten AirPods sowie von einem noch vage beschriebenen KI-Anhänger die Rede, der offenbar als Ergänzung zum iPhone gedacht ist.
Titel: Symbolbild / Hier: Ray-Ban-Brille von Meta
Allerdings stellt sich die Frage, welche Zielgruppe Apple mit diesen Geräten ansteuert und man muss befürchten, dass der iPhone-Hersteller hier ähnliche Fehler macht, wie bereits bei der Vision Pro. Zwar war Apples große Mixed-Reality-Brille wohl von vornherein nie für den Massenmarkt konzipiert, doch die zu Beginn gefahrene Werbestrategie ging definitiv nicht auf. Oder nutzt jemand von euch die Brille beim gemeinsamen Filmabend oder um beim Kindergeburtstag 3D-Videos zu erstellen, anstatt aktiv an seiner Umgebung teilzunehmen und mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren?
Preis als wesentlicher Faktor
Bei KI-Brillen für den Alltag spielt vor allem der Preis eine große Rolle. Und hier bleibt abzuwarten, ob Apple seinen hohen Anspruch an diese Kategorie so verpacken kann, dass das Zubehör einigermaßen erschwinglich bleibt. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman berichtet, dass Apple die von Meta angebotenen Brillen qualitativ ausstechen will. Laut Personen, die an der Entwicklung der Geräte beteiligt sind, sind diesbezüglich unter anderem hochwertigere Materialien und eine verbesserte Kameraausstattung im Gespräch. Dies dürfte sich jedoch deutlich im Endpreis der Geräte niederschlagen und den potenziellen Käuferkreis begrenzen.
Während Meta seine KI-Brillen bereits ab rund 300 Euro anbietet, müssen Menschen, die sich für ein solches Gerät von Apple interessieren, wohl auf deutlich höhere Preise einstellen.
Vor 10 Jahren hatte Google schon eine Brille, die mehr konnte…
Wo steht was sie können wird?
Die Kombination von „Apple“ und „KI“ impliziert doch, dass sie nicht viel können wird. ;-)
Die nie frei verkäuflich war.
+1
Wer braucht so eine Brille?
Permanent Beschallung unseres Gehirns mit Smartphone reicht noch nicht?
Unser Gehirn ist nicht gemacht für solch ein Dateninput!
Diese Brillen werden auch ein Flop.
Ich weiß das Meta, Google usw. Das gerne anders hätten, aber die haben auch nicht immer den richtigen Riecher.
Wie läuft eigentlich Zuckerbergs Second Life Teil Metaverse oder wie das hieß? ;)
Stark wachsende Absatzzahlen der Smart Glasses schreiben eine andere Geschichte.
@Peter
Man kann nur hoffen das der Trend auch vorbei geht.
Ob die Leute nachlesen was Meta mit den Daten machen darf die die Brille aufzeichnet?
Nachträglich Änderung seitens Firmen Ist ja kein neuer Trick.
Dazu nehme ich mal stark an das die Brillen an Arbeitsplätzen, Fitnessstudio verboten sind. Hoffentlich auch in Restaurants etc.
Mit den Dingern lässt sich wohl auch gut abhorchen was am Nachbartisch erzählt wird.
Es ist schon verrückt:
Die Leute die jeden Tag 3 – 5std. screentime haben, sind wahrscheinlich genau die, die sich für solche Geräte interessieren.
Ich bin gespannt wann die ersten Studien kommen, wie schädlich solche Brillen sind für die Dauerbeschallung des Gehirns.
https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Glass
Toll, eine Brille mit Siri…hoffentlich kann man mehr damit machen als sich nur den Wecker stellen ;-)
Ich sehe schon die Keynote dazu…
Szene: Ein Schauspieler ist in einem Bett zu sehen, er schläft… er hat die Brille an… Siri flüstert leise ihm zu „Aufstehen, dein Termin mit Tim Apple ist um 9:00 Uhr“…
Wenn man mit Siri schon ein Wecker vernünftig stellen könnte wäre das ja auch schonmal was
die älteren unter uns erinnert das an BetaMax vs. VHS und wissen auch, wie das endete
Porno hat damals gewonnen
Porno gewinnt immer!
Video 2000
Apple begrenzt hauptsächlich den Markt dadurch, dass sie zu spät kommen.
Auch die VR Brille war Jahre zu spät um mit so einem Preis anzukommen.
Apple hat keine VR Brille
Die Vision Pro ist eine VR Brille mit einem Apple OS drauf.
Zu spät?
Technisch ist das Gerät locker 3-5 Jahre allen anderen voraus.
Ach LuKi…….
*Hüstel* in welchem Bereich?
Beste iOS Implementierung? *lach*
Die Auflösung ist gut, aber nicht die beste (vgl. Pimax Crystal Super oder Varjo XR-4)
Nee, die Google Brille war eine Katastrophe. Konnte nix und hatte eine super kurze AkkuLaufzeit.
Ich bin mega gespannt auf die neuen AI Wearables und beobachte den Markt schon eine Weile. Ich denke die RayNeo X Serie geht in die richtige Richtung. Dafür gibt es sicher einen Markt.
immer dran denken:
Smarte Brillen mit Foto- und Videofunktion werden immer beliebter. Diese könnten verboten sein, wenn keine wahrnehmbaren optischen oder akustischen Signale ausreichend auf eine Aufnahmesituation aufmerksam machen. Dadurch greifen sie in die Privatsphäre der Personen in der Umgebung ein.
Umfassende Informationen finden Sie auf der Internetseite der Bundesnetzagentur:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Produkte/spionagegeraete/start.html
Also im Gegensatz zur Vision Pro, die ich täglich nutze, will ich gar keine Smart Brille, weil ich auch kein Brillenträger bin und die Jahreszeiten, in denen man eine Sonnenbrille trägt, sind leider bei uns ja beschränkt. Das sind völlig unterschiedliche Nutzergruppen und Anwendungsfälle.
Wenn ich draußen unterwegs bin, würde ich viel lieber die Kombination von Apple Watch und AirPods für irgendwelche KI Aufgaben nutzen und nicht noch ein zusätzliches Gerät auf der Nase haben.
Ich auch
tup für den letzten Absatz
Was machst du den täglich mit der Vision Pro?
Die größte Begrenzung der Kundenzahl ist doch eher, dass zumindest viele Nicht-Brillenträger nicht bereit sein dürften eine zu tragen.
Ohne Sehstärke sehe ich da kaum
Probleme. Dazu kommt, dass viele Leute mittlerweile auch Brillen nur zum Schmuck tragen – eben mit Fensterglas!
Ich hätte keine Lust „einfach so“ mit einer Brille darum zu laufen.
Außerdem wenn ich raus gehe will ich was von der Umwelt und Natur sehen und nicht ein Display auf der Nase haben, da kann ich auch daheim bleiben und die Vision voll genießen
Ich bin gespannt wo Apple bei der Brille seinen Fokus legt.
Ich bin wenig bis gar nicht daran interessiert ständig meine Umgebung zu filmen um irgendwas bei Social media hochzuladen.
Interessanter wären für mich folgende Funktionen:
– Digitalisierung von handschriftlichen Notizen
– Tracking darüber was ich gegessen und getrunken habe.
– Analyse meiner Bewegungen beim Sport
Diese Dinge würden sich ggf. auch mit einer nach unten gerichteten Kamera realisieren lassen, sodass man nicht jeder Person mit einer Frontal Kamera direkt ins Gesicht filmt. Könnte eine interessante Differenzierung zur Datenkraken Brille von Meta sein. Insbesondere wenn die Daten nur lokal ausgewertet werden.
Viel spannender finde ich aber AR Features. Insbesondere auch die Anzeige von Leistungsdaten beim Sport, sodass man nicht in der Bewegung auf die Apple Watch schauen muss. Oder live Untertitel bei Unterhaltungen (simultan Übersetzung finde ich etwas gewöhnungsbedürftig).
Einiges in dem Bericht ergibt für mich nicht wirklich Sinn.
Das Werbematerial was wir sehen können – am Beispiel der Special-Videos – ist doch nur ein Bruchteil des Geräteumfangs. Klar sehen wir als Endkunden nur das, was für uns erstmal relevant ist. Ist ein Nice-To-Have… aber sicher nicht der Hauptverkaufsgrund. Zeigen können sie es dennoch.
Flop ist es deshalb nicht. Schauen wir mal zu Porsche und der Kooperation. Und der entstehenden Marge.
Und wie oft hat uns Apple bitte bewiesen, dass es nicht wirklich auf den Preis ankommt. Also wird es hier auch so sein. Eine hochwertige Brille kostet beim Optiker gut und gern 600€ und mehr. Wieso sollte sie nicht auch smart sein? Dazu hochwertig und robust hergestellt, schön anzusehen, langlebig.
Da investiert man lieber in Technik + Haptik, als in Plastik und Versicherungen.
Ja, ich nutze die AVP jeden Tag für Arbeit und Studium. Man mag es kaum glauben. Riesiger Mac Bildschirm, dazu mehrere Fenster im Raum verteilt. Ich konnte noch nie so produktiv arbeiten und bin endlich nicht mehr auf einen begrenzten Bereich beschränkt. Was die Brille angeht denke ich wird es ähnlich wie bei der Konkurrenz werden. Sehe da derzeit auch keine andere Möglichkeit. Eine AVP in Sonnenbrillenform wird wohl hoffentlich niemand erwarten, weil auch technisch nicht mal auf dem Papier möglich. Das bleibt ein netter Traum im Kino.
Wenn die ohne Display kommen sollte – warum nicht einfach gleich Kameras in AirPods einbauen? Vom Glas hab ich ja keinen Mehrwert.
Wenn du Brillenträger bist…
Wenn du die Leute hören willst – normal, nicht durch Mikrofone…
Tragekomfort…
Erstmal abwarten. Ihren letzten Produkt Launch hat Apple komplett vor die Wand gefahren (AVP). Das 2024 angekündigte Siri existiert bis Heute nicht. Apple sollte mal ganz kleine Brötchen backen und erstmal die Basics auf die Reihe kriegen