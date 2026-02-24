Apples KI-Brille: Hoher Qualitätsanspruch begrenzt den Markt

Inzwischen deutet vieles darauf hin, dass Apple an einer KI-Brille arbeitet, wie sie Meta inzwischen seit einigen Jahren im Programm hat. Von offizieller Seite wird bei Apple inzwischen vermehrt auf die Relevanz von visueller Intelligenz hingewiesen. Zuletzt wurden zudem neue Insiderberichte bekannt, denen zufolge Apple die Entwicklung tragbarer KI-Geräte intensiviert. Neben einer KI-Brille ist dabei auch von erweiterten AirPods sowie von einem noch vage beschriebenen KI-Anhänger die Rede, der offenbar als Ergänzung zum iPhone gedacht ist.

Titel: Symbolbild / Hier: Ray-Ban-Brille von Meta

Allerdings stellt sich die Frage, welche Zielgruppe Apple mit diesen Geräten ansteuert und man muss befürchten, dass der iPhone-Hersteller hier ähnliche Fehler macht, wie bereits bei der Vision Pro. Zwar war Apples große Mixed-Reality-Brille wohl von vornherein nie für den Massenmarkt konzipiert, doch die zu Beginn gefahrene Werbestrategie ging definitiv nicht auf. Oder nutzt jemand von euch die Brille beim gemeinsamen Filmabend oder um beim Kindergeburtstag 3D-Videos zu erstellen, anstatt aktiv an seiner Umgebung teilzunehmen und mit seinen Mitmenschen zu kommunizieren?

Preis als wesentlicher Faktor

Bei KI-Brillen für den Alltag spielt vor allem der Preis eine große Rolle. Und hier bleibt abzuwarten, ob Apple seinen hohen Anspruch an diese Kategorie so verpacken kann, dass das Zubehör einigermaßen erschwinglich bleibt. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman berichtet, dass Apple die von Meta angebotenen Brillen qualitativ ausstechen will. Laut Personen, die an der Entwicklung der Geräte beteiligt sind, sind diesbezüglich unter anderem hochwertigere Materialien und eine verbesserte Kameraausstattung im Gespräch. Dies dürfte sich jedoch deutlich im Endpreis der Geräte niederschlagen und den potenziellen Käuferkreis begrenzen.

Während Meta seine KI-Brillen bereits ab rund 300 Euro anbietet, müssen Menschen, die sich für ein solches Gerät von Apple interessieren, wohl auf deutlich höhere Preise einstellen.