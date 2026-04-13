KI-Brillen von Meta als Vorbild
Kurskorrektur bei Apple: Smarte Alltagsbrille statt Vision Pro
Nach dem verhaltenen Marktstart der Vision Pro hat Apple seine ursprünglichen Planungen in diesem Bereich offenbar komplett umgeworfen. Im Fokus steht nun eine smarte Brille nach dem Vorbild der Ray-Ban-Brillen von Meta. Anstelle von Virtual oder Augmented Reality will Apple eine Brille auf den Markt bringen, die im Alltag getragen werden kann und mithilfe von Siri und einer tiefen iPhone-Integration unterstützt. Dies berichtet der Bloomberg-Autor Mark Gurman unter Berufung auf mit dem Projekt befasste Personen.
Apple habe diese Produktkategorie erst vor vier Jahren ins Auge gefasst. Davor hatte der Konzern offenbar schwerpunktmäßig Mixed-Reality- und AR-Brillen ins Auge gefasst. Allerdings konnte weder der geplante Zeitrahmen eingehalten werden, noch hat die Vision Pro den erhofften Anklang gefunden.
Titel und hier: Symbolbilder
Alltagstaugliche Funktionen im Mittelpunkt
Nun scheint sich Apple das Angebot von Meta zum Vorbild genommen zu haben. Mit dem internen Produktnamen N50 werde eine Brille entwickelt, die ähnlich den von Meta angebotenen Geräten Alltagsaufgaben übernehmen kann. Dazu soll unter anderem das Aufnehmen von Fotos und Videos, die Verbindung mit dem Smartphone zum Bearbeiten und Teilen von Inhalten, das Führen von Telefonaten, das Empfangen von Benachrichtigungen sowie das Abspielen von Musik gehören. Die Bedienung soll mithilfe der neuen, nun mit iOS 27 erwarteten Version von Siri erfolgen.
Anders als Mitbewerber wie Meta soll Apple nicht auf die Zusammenarbeit mit einem bereits in diesem Segment aktiven Hersteller setzen, sondern eigene Designs für die Brille erarbeiten. Apples Design-Team habe mehrere Entwürfe gemacht, die entweder alle oder zumindest teilweise auch umgesetzt werden sollen. Darunter ein Modell, das dem klassischen Wayfarer-Design von Ray-Ban ähnelt sowie ein schlankeres, ebenfalls rechteckiges Modell und runde sowie ovale Varianten.
Markteinführung im kommenden Jahr
Apple wolle die Brille zudem in mehreren Farben und aus höherwertigen Materialien gefertigt anbieten. Es bleibt nur zu hoffen, dass dies nicht auch den Preis in unverhältnismäßig hohe Sphären treibt. Die Meta-Brillen sind nicht zuletzt auch deshalb so beliebt, weil sie zu erschwinglichen Preisen vertrieben werden.
Laut aktuellen Planungen soll Apple seine Smart Glasses Ende dieses Jahres oder Anfang 2027 vorstellen und im Laufe des kommenden Jahres auf den Markt bringen.
Laaangweilig….
Mark Gurman von Bloomberg = Grimm´s Märchenstunde
Apple hat doch schon lange keinen Durchblick mehr da wird es das AppleGlas oder so auch nicht mehr in den Markt rein schaffen.
Und das Ganze dann für schlappe 2.500 Euro oder so.
…ich hätte einen Tipp, warum sowas hin und wieder floppt.
Mega Langweilig
Bin gespannt auf Leistungsmerkmale, Integration in iOS, Design, natürlich den Preis und besonders die Eigenschaften, die das Produkt von Ray-Ban-Brillen unterscheidet.
Ich denk Apple wird sich in alle Richtungen gegen die angekündigte, aber noch nicht definierte Hardware von OpenAI positionieren. Wenn diese ohne Smartphone auskommt, was wohl der Fall sein wird, und die (Design-) Handschrift von Jony Ive trägt, dann könnte es wieder einen Wandel in der Mobile Kommunikation, etc. geben.
Nokia war sich mit seiner Handysparte auch sicher, dass sie niemals Pos 1 der Hersteller verlieren würden. Und wo sind die jetzt?
Daher freu ich mich mehr auf die Hardware von OpenAI, statt auf alle neuen Themen* die Apple & Co. aufbringen :)
(* Ausnahme macht hier nur ein iPhone „Fold“) ;)
Das Smartphone wird die nächsten 50 Jahre nicht ersetzt
Der Markt für personal Computer ist begrenzt auf 160 Stück, sagt IBM
Mit Hilfe von Siri…dann wird das ja ein durchschlagender Erfolg.
Geil. Dann können wir Apple User auch endlich – zumindest streckenweise – aufhören das, Handy immer wieder in die Hand nehmen zu müssen. Prima. Stört mich ungemein, dass es dadurch immer wieder zu Momenten kommt, an denen ich kein Display vor den Augen habe. Mit den Brillen habe ich dann endlich permanent ein Display vor den Augen! So kann ich mich in immer noch mehr Alltagssituationen von Technik und KI unterstützen lassen. Bis ich selbst gar nichts mehr kann.
Meta war gerade clever weil sie einen großen Player wie RayBan an Bord geholt haben. Das wird übel für Apple.
Oh Schreck, dann haben wir nicht nur alle die gleichen Uhren sondern auch noch die gleichen Brillen.
Mag für viele langweilig klingen, ist aber die einzige vernünftige Option. Alles andere will man nicht auf der Birne haben. Irgendwelche Gamer, die denken, dass es cool ist mit so einem Monster auf dem Schädel durch die Gegend zu laufen, sind kein Maßstab.
Siri. :-)