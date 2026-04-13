Nach dem verhaltenen Marktstart der Vision Pro hat Apple seine ursprünglichen Planungen in diesem Bereich offenbar komplett umgeworfen. Im Fokus steht nun eine smarte Brille nach dem Vorbild der Ray-Ban-Brillen von Meta. Anstelle von Virtual oder Augmented Reality will Apple eine Brille auf den Markt bringen, die im Alltag getragen werden kann und mithilfe von Siri und einer tiefen iPhone-Integration unterstützt. Dies berichtet der Bloomberg-Autor Mark Gurman unter Berufung auf mit dem Projekt befasste Personen.

Apple habe diese Produktkategorie erst vor vier Jahren ins Auge gefasst. Davor hatte der Konzern offenbar schwerpunktmäßig Mixed-Reality- und AR-Brillen ins Auge gefasst. Allerdings konnte weder der geplante Zeitrahmen eingehalten werden, noch hat die Vision Pro den erhofften Anklang gefunden.

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Alltagstaugliche Funktionen im Mittelpunkt

Nun scheint sich Apple das Angebot von Meta zum Vorbild genommen zu haben. Mit dem internen Produktnamen N50 werde eine Brille entwickelt, die ähnlich den von Meta angebotenen Geräten Alltagsaufgaben übernehmen kann. Dazu soll unter anderem das Aufnehmen von Fotos und Videos, die Verbindung mit dem Smartphone zum Bearbeiten und Teilen von Inhalten, das Führen von Telefonaten, das Empfangen von Benachrichtigungen sowie das Abspielen von Musik gehören. Die Bedienung soll mithilfe der neuen, nun mit iOS 27 erwarteten Version von Siri erfolgen.

Anders als Mitbewerber wie Meta soll Apple nicht auf die Zusammenarbeit mit einem bereits in diesem Segment aktiven Hersteller setzen, sondern eigene Designs für die Brille erarbeiten. Apples Design-Team habe mehrere Entwürfe gemacht, die entweder alle oder zumindest teilweise auch umgesetzt werden sollen. Darunter ein Modell, das dem klassischen Wayfarer-Design von Ray-Ban ähnelt sowie ein schlankeres, ebenfalls rechteckiges Modell und runde sowie ovale Varianten.

Markteinführung im kommenden Jahr

Apple wolle die Brille zudem in mehreren Farben und aus höherwertigen Materialien gefertigt anbieten. Es bleibt nur zu hoffen, dass dies nicht auch den Preis in unverhältnismäßig hohe Sphären treibt. Die Meta-Brillen sind nicht zuletzt auch deshalb so beliebt, weil sie zu erschwinglichen Preisen vertrieben werden.

Laut aktuellen Planungen soll Apple seine Smart Glasses Ende dieses Jahres oder Anfang 2027 vorstellen und im Laufe des kommenden Jahres auf den Markt bringen.