Apples „Look around“ und neue Karten starten in Japan

Was mit Apples „Look around“ in Deutschland passiert, ist weiterhin ungewiss. Letzter inoffizieller Stand war, dass die Funktion trotz gegenläufiger Forderungen von Datenschützern auch hierzulande verfügbar gemacht werden soll. Immerhin ist „Look around“ jetzt erstmals überhaupt außerhalb der USA verfügbar, Apple bietet die in die Karten-App integrierte Straßenansicht jetzt auch in den japanischen Städten Tokyo, Osaka, Nagoya und Kyoto an.

Mit der Einführung von „Look around“ hat Apple auch die überarbeitete grafische Darstellung in Apple Karten in Japan freigegeben. Es wird spekuliert, dass die ursprünglich für den Zeitraum vom 24. Juli bis 9. August in Tokyo geplanten Olympischen Spiele der Grund für Apples Engagement diesbezüglich waren.

Apple hatte das „neue Karten“ vor zwei Jahren angekündigt. „Look around“ kam als späte Antwort auf Googles Street View dann im vergangenen Jahr mit iOS 13, ist bislang aber auch in den USA nur in wenigen Städten verfügbar. Der Japan-Start war offenbar als Überraschung geplant, denn noch im Juni hatte Apple angekündigt, dass die Länder England, Irland und Kanada mit iOS 14 als nächstes in den Genuss der neuen Apple-Karten kommen werden.