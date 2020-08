Freenet FUNK erlaubt jetzt Datennutzung im EU-Ausland

Freenet bietet mit dem Mobilfunk-Tarif Freenet FUNK jetzt auch die Möglichkeit zur Datennutzung im europäischen Ausland an. Den Roaming-Vorgaben der EU entsprechend steht diese Funktion kostenlos zur Verfügung. Freenet FUNK wurde ursprünglich als rein nationaler Mobilfunktarif eingeführt.

Erwähnenswerte Einschränkungen gibt es allerdings. Die neue Option zur Datennutzung im Ausland steht Nutzern an höchstens 30 Tagen im Jahr und mit jeweils maximal einem Gigabyte pro Tag zur Verfügung. Die Regelung gilt sowohl für neue Freenet-FUNK-Tarife als auch für Bestandskunden in den EU-Ländern Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern sowie im Europäischen Wirtschaftsraum, also Island, Liechtenstein, und Norwegen.

„Unlimited“oder 1 GB am Tag

Freenet FUNK bietet derzeit die beiden Tarifvarianten „freenet FUNK unlimited“ für 99 Cent pro Tag und „freenet FUNK 1 GB“ für 69 Cent pro Tag an. Beide Tarife sind täglich künd- oder wechselbar und beinhalten Flatrates für Telefonie und SMS. Die LTE-Nutzung wird mit einer Bandbreite von maximal 225 Mbit/s unterstützt.

Freenet bewirbt Freenet FUNK als Deutschlands ersten volldigitalen Mobilfunktarif. Die Verwaltung kann in vollem Umfang über die vom Provider angebotene App erfolgen.

Freenet FUNK war zuletzt im November in den Schlagzeilen. Damals musste der Betreiber sein ursprüngliches Angebot einschränken und die anfangs als wesentliches Vertragsmerkmal beworbene Möglichkeit, den Tarif tageweise ohne Kosten zu pausieren, limitieren. Seither sind die Pausetage auf maximal 30 im Jahr beschränkt. Zudem wird Neukunden mittlerweile eine Aktivierungsgebühr in Höhe von 10 Euro berechnet.