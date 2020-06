iOS 14 bringt Widgets, App-Clips und neues für Maps und Nachrichten

385 Tage nach der Vorstellung von iOS 13 hat Apple mit iOS 14 heute den groben Entwurf des nächsten iPhone-Betriebsystems vorgestellt und damit hoffentlich den Grundstein für ein zuverlässigeres System legen – iOS 13 fiel wie iOS 11 durch überdurchschnittlich viele Fehlerbehebungen und Problemen auf.

Aufgeräumte Homescreens

Die neuen Widgets stellen zeitgerechte Informationen auf einen Blick dar und können in verschiedenen Größen auf jeder beliebigen Seite des Home-Bildschirms festgepinnt werden. Nutzer können einen intelligenten Stapel an Widgets erstellen, der die On-Device Intelligence nutzt, um je nach Zeit, Ort und Aktivität das richtige Widget erscheinen zu lassen.

Auf den Seiten des Home-Bildschirms können Widgets angezeigt werden, die für Arbeit, Reisen, Sport, Unterhaltung und andere Interessenbereiche angepasst sind. Am Ende der Seiten des Home-Bildschirms befindet sich die App Library, ein neuer Bereich, der automatisch alle Apps eines Anwenders in einer einfachen, benutzerfreundlichen Ansicht organisiert und auf intelligente Art Apps hervorhebt, die im jeweiligen Moment hilfreich sein könnten. Nutzer können entscheiden, wie viele Seiten des Home-Bildschirms angezeigt werden sollen und Seiten für einen schnelleren Zugriff auf die App Library einfach ausblenden.

Eingehende FaceTime- und Telefonanrufe und Interaktionen mit Siri erhalten ein völlig neues, kompaktes Design, das es den Anwendern ermöglicht, im Kontext dessen zu bleiben, was sie gerade tun. Dank Unterstützung für Bild-in-Bild können iPhone-Nutzer jetzt ein Video ansehen oder einen FaceTime-Anruf entgegennehmen, während sie eine andere App verwenden.

Widgets

Ebenfalls neu ist der stärkere Fokus auf Widgets, die sich nun auch auf dem Homescreen und nicht mehr nur in der Heuet-Ansicht anzeigen lassen. Die neuen Widgets unterstützen unterschiedliche Größen, die sich mit beliebigen Homescreen-Apps kombinieren lassen.

Bild-in-Bild

Die systemweite Bild-in-Bild-Funktion gestattet die Nutzung des iPhones auch bei laufender Videowiedergabe. Ähnlich wie auf dem Mac, lässt sich das Videobild so im Vordergrund halten und unterbrechungsfrei, auch während der Nutzung anderer Apps konsumieren.

Siri übersetzt mit „Translate“

iOS 14 verspricht zudem eine „major update“ für Siri. Komplett neu gestaltet, nutzt Siri jetzt nicht mehr den ganzen Bildschirm, sondern wird in einem kompakten Fenster angezeigt und soll hier auch deutlich intelligenter als bislang arbeiten.

Unter anderem wird Siri das Versenden von Audionachrichten ermöglichen und neue Live-Übersetzungen anbieten, die nicht nur Sätze, sondern ganze Konversationen übersetzen können soll. Komplett offline nutzbar wird Apple diese Siri-Funktion jedoch in eine neue „Translate“-App auslagern.

Nachrichten-App

Nachrichten ist für die Kommunikation mit Freunden und Familie von zentraler Bedeutung, und jetzt ist es einfacher, in Verbindung zu bleiben und schnell auf wichtige Nachrichten zuzugreifen. Nutzer können Konversationen an oberster Stelle ihrer Nachrichtenliste festpinnen, durch Erwähnungen und sogenannten Inline-Antworten leicht bei lebhaften Gruppen-Threads auf dem Laufenden bleiben und Konversationen weiter personalisieren, indem sie ein Bild oder Emoji als Gruppenfoto zuweisen. Die neuen Memoji-Optionen in Nachrichten stehen für mehr Integration und Vielfalt mit neuen Frisuren, Kopf- und Gesichtsbedeckungen und mehr.

Apples Karten-App

Die in den USA bereits aktiven, neuen Apple Maps werden weitere Regionen erreichen: England, Irland und Kanada bekommen Apples verbesserte Landkarten als nächstes. Zudem wird Apple in Kooperation mit ausgewählten Marken sogenannte „Guides“ anbieten.

Eine neue Fahrrad-Routenplanung berücksichtigt Steigungen, Stufen und Verkehrsdichte, startet vorerst jedoch nur in ausgewählten Städten. Eine besondere E-Mobil-Navigation zeigt E-Zapfsäule auf der Route an.

CarPlay

Apples KFZ-Lösung CarPlay wird zukünftig digitale, auf dem iPhone gesicherte Autoschlüssel unterstützen und sich zudem auf drei neue App-Typen verstehen: Park-Apps, schnelle Essens-Bestellungen und E-Zapfsäulen-Apps.

App Store

Im App Store wird Apple zukünftig verstärkt auf sogenannte App Clips setzen. Statt ganze Apps zu laden, können Nutzer über das Web so schnell auf Teilbereiche wichtiger Anwendungen zugreifen, um so etwa Parkplätze zu bezahlen, Essen zu bestellen oder E-Scooter zu mieten, ohne gleich eine 200MB-App zu laden.

Ein App Clip ist ein kleiner Teil eines App-Erlebnisses, der im Hinblick darauf entwickelt wurde, im richtigen Moment zum Einsatz zu kommen. App Clips sind einem bestimmten Produkt oder Prozess zugeordnet und werden innerhalb von Sekunden geladen, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen, wie beispielsweise die Anmietung eines Rollers, dem Kauf eines Kaffees oder dem Bezahlen der Parkgebühren. App Clips können leicht aufgerufen werden. Sie können über einen neuen, von Apple entwickelter App Clip-Code gescannt werden, über NFC-Tags oder QR-Codes gestartet oder in Nachrichten oder von Safari aus weitergeleitet werden. Und das alles unter Sicherheits- und des Datenschutzstandards, die man bei der Nutzung von Apps erwartet.