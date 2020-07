Interne Apple-Infos zu Kamerafahrten und „Look around“ in Deutschland

Auf der Diskussionsplattform Reddit beantwortet gerade ein Mitarbeiter aus dem deutschen Apple-Maps-Team die Fragen der Leser. Der Thread hat schon jetzt einiges an interessanten Infos zu bieten, im Laufe des Tages sollen zudem noch Fotos eines von Apple intern genutzten iPad-Modells hinzukommen.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Das Ganze läuft anonym ab, macht aber eine höchst seriösen Eindruck. So stellt der „Apple-Mann“ auch gleich klar, dass er nicht für Apple direkt arbeitet, sondern bei einem Dienstleister angestellt ist, der für Apple die Kamerafahrten in Deutschland übernimmt. Wir haben ja bereits darüber berichtet, dass Apple in diesen Tagen wieder in Deutschland unterwegs ist, entsprechend vielen Leserzuschriften haben wir mittlerweile auch bezüglich der Kamerafahrten erhalten.

Apple-Kamerafahrten: Navigator ergänzt Live-Infos

Zunächst gibt es ein paar interessante Details zu den Kamerafahrten für Apple. Die Autos sind in der Regel mit zwei Personen besetzt. Der Fahrer wird durch einen „Navigator“ ergänzt, der quasi live POIs erstellt oder auch relevante Verkehrsinformationen hinterlegt, beispielsweise Baustellen oder Privatwege. Die auf dem Auto montierten Kameras lösen alle fünf Meter automatisch aus und sorgen so für eine vollständige Aufnahme der Umgebung. Pro Tag werden auf diese Weise pro Fahrzeug rund 16 TB Daten generiert. Sobald die dafür genutzten Festplatten voll sind, werden sie ausgetauscht und an Apple weitergeleitet.

Nachts werden die Fahrzeuge übrigens nach Möglichkeit versteckt und geschützt abgestellt. Auch können die Fahrzeuge nicht zu beliebigen Zeiten fahren, sondern müssen die Sonneneinstrahlung berücksichtigen. Die Aufnahmen seien nur von 30 Grad Sonnenstand morgens bis 30 Grad Sonnenstand abends möglich.

Look Around soll nach Deutschland kommen

Dem Apple-Fahrer zufolge soll „Look around“ auch nach Deutschland kommen. Man habe einen Weg gefunden, der sich mit den Forderungen von Datenschützern vereinbaren lässt. Apple werde es unter anderem über ein Kontaktformular ermöglichen, begründete Einsprüche mit Blick auf die Aufnahmen geltend zu machen. „Look around“ sei ein Hauptprojekt bei den derzeitigen Kamerafahrten und komme spätestens mit iOS 14.1 auch in Deutschland.

Warten wir’s ab. Das sogenannte „Ask me anything“ (AMA) auf Reddit läuft noch weiter, zumindest zu dem von den Fahrern verwendeten und bereits per Foto angeteasten iPad wird es noch das eine oder andere zu Berichten geben.