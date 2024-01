Apples EU-Regeln: Microsoft sieht Schritt in die falsche Richtung

Die Kritik an den von Apple angekündigten Maßnahmen, um den Vorgaben des EU-Gesetzes über digitale Medien zu entsprechen, reißt nicht ab. Inzwischen hat sich in der Angelegenheit auch Microsoft in Form der Xbox-Chefin Sarah Bond zu Wort gemeldet.

Die Microsoft-Managerin bezeichnet die Pläne von Apple als einen Schritt in die falsche Richtung und drückt die Hoffnung aus, dass Apple auf die kritischen Stimmen hört und einen kooperativeren Weg einschlägt. Microsoft sei der Meinung, dass ein konstruktives Miteinander die treibende Kraft auf dem Weg zu offenen Plattformen und mehr Wettbewerb sei.

We believe constructive conversations drive change and progress towards open platforms and greater competition. Apple's new policy is a step in the wrong direction. We hope they listen to feedback on their proposed plan and work towards a more inclusive future for all. https://t.co/mDRI5KPJf6

— BondSarahBond (@BondSarah_Bond) January 29, 2024