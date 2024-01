Im Angebot: Aqara Anwesenheitssensor und eufy Wall Light Cam

Der Preis für den Aqara Anwesenheitssensor FP2 wurde aktuell auf 69,74 Euro reduziert. Das ist auf den ersten Blick viel Geld, der mit HomeKit kompatible Sensor kann allerdings auch deutlich mehr, als ein gewöhnlicher Bewegungsmelder.

Der Aqara FP2 arbeitet mit einem integrierten mmWave-Radar-Sensor und kann auch die Anwesenheit von mehreren Personen in einem Raum erfassen sowie deren jeweilige Position im Raum anzeigen. Bemerkenswert ist dabei die extreme Genauigkeit der Erfassung, so lässt sich nicht nur feststellen, ob die Personen gerade stehen, sitzen oder liegen, sondern auch schon geringste Bewegungen beispielsweise beim Atmen werden erkannt.

Auf dieser Basis kann der Sensor auch zur Sturzerkennung oder seit neuestem auch zur Schlafüberwachung verwendet werden. Die letztgenannte Funktion läuft allerdings derzeit noch als Beta und wird nach ihrer finalen Freigabe wohl nur im Rahmen eines Abo-Modells verfügbar sein. Begeistert sind wir ob solcher Ankündigungen nicht, aber immerhin bleibt der durchaus umfangreiche Basis-Funktionsumfang des Geräts ohne Einschränkungen nutzbar.

Wir haben den Aqara Anwesenheitssensor FP2 nach seiner Markteinführung im vergangenen Jahr ausführlich vorgestellt.

eufy Wall Light Cam S120 als Doppelpack im Angebot

Ebenfalls schon ausführlich von uns vorgestellt und für gut befunden wurde die eufy Wall Light Cam S100. Wer seinen Außenbereich aufs Frühjahr hin neu ausstatten will, findet hier aktuell ein deutlich im Preis reduziertes Doppelpack für 249,99 Euro.

Die eufy Wall Light Cam S100 kombiniert eine unauffällige Sicherheitskamera mit einer hellen und vom Abstrahlwinkel her nach links und rechts verstellbaren Wandleuchte. Ein integrierter Bewegungssensor kann wahlweise die Kamera, das Licht oder beides steuern. Zudem lässt sich die Lampe auch per App an- und ausschalten und kann alternativ zum hellen Weißlicht auch als gedimmte und farbige Stimmungsbeleuchtung verwendet werden.

Zu beachten ist allerdings, dass die eufy S100 einen festem Stromanschluss voraussetzt. Ist dergleichen nicht vorhanden, hat eufy mit der Wall Light Cam S120 eine einfachere aber mit Akku und Solarpanel ausgestattete Alternative im Programm, die aktuell ebenfalls im Preis gesenkt und für 99 Euro zu haben ist.