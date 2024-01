Ungewohnt politisch: Congstar fordert Rassisten zur Kündigung auf

Der Mobilfunkanbieter Congstar, eine Tochter der Deutschen Telekom und hierzulande vor allem mit günstigen Prepaid-Tarifen aktiv, hat sich in einer großangelegten Social-Media-Kampagne ungewöhnlich politisch positioniert und fordert Bestandskunden mit tendenziell rassistischer Weltanschauung dazu auf, laufende Verträge und Geschäftsbeziehungen zu kündigen.

Unter der Überschrift „Kein Bock auf Rassisten“ will der Mobilfunkanbieter damit ein Zeichen für mehr Vielfalt und Demokratie setzen und formuliert dabei eine konkrete Handlungsaufforderung an Personen, die sich durchaus auch unter den eigenen Kunden befinden dürften. So heißt es auf den offiziellen Congstar-Kanälen in sozialen Netzwerken wie Facebook und Co.: „[…] Deshalb rufen wir ab sofort alle Personen, die unsere Werte von Freiheit und Demokratie nicht teilen, dazu auf, bei uns zu kündigen.“

Nach Angaben des Unternehmens hätte man lieber weniger Kunden als solche, die den Mobilfunkanbieter zur Verbreitung von Hass und Hetze gebrauchen würden.

Große Protestwelle losgetreten

Congstar reiht sich damit in das zivilgesellschaftliche Engagement der zurückliegenden Wochen ein, mit dem Gewerkschaften, Kirchen und politische Gruppen auf Enthüllungen des Rechercheverbundes Correctiv reagiert hatten. Correctiv hatte unter der Überschrift „Geheimplan gegen Deutschland“ über ein Treffen der neuen Rechten berichtet.

Unter anderem war es in Hamburg, Berlin und München zu mehreren Großdemonstrationen gekommen, in denen sich die Teilnehmer für eine aktive Demokratie, gegen Rassismus und für Vielfalt ausgesprochen hatten. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte zu breitem Bündnis für Demokratie aufgerufen.

Congstar hat angekündigt die Botschaft in den kommenden Wochen und Monaten vermehrt über die eigenen Kanäle zu verteilen und bezeichnet sich als erster Mobilfunkanbieter überhaupt, der sich diesbezüglich klar positioniert.

ifun.de gegenüber erläutert Congstar: