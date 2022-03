Apples 3D-Karten: So sehen die deutschen Städte aus

Die Bilder hier im Artikel spiegeln den aktuellen Stand von Apples 3D-Karten für Deutschland wider. Besten Dank an dieser Stelle an Marc für die Screenshots.

Die detaillierten 3D-Darstellungen von Innenstädten und Sehenswürdigkeiten basieren mit auf den über die letzten Jahre hinweg von Apple auch hierzulande durchgeführten Kamerafahrten – teils waren die Apple-Teams in diesem Zusammenhang sogar zu Fuß und mit Rucksäcken unterwegs. Während sich „Look Around“ als Apples Pendant zu Google Street Maps in Deutschland wohl nicht gegen den Widerstand von Datenschützern durchsetzen wird, kann Apple die bei den Kamerafahrten und -wanderungen aufgenommenen Bilder natürlich hervorragend für die Verbesserung der hauseigenen Kartendaten verwenden. Dabei werden dann nicht nur Kartenfehler korrigiert, sondern insbesondere auch die 3D-Umsetzungen für die neue Darstellung der Apple-Karten geschaffen.

Apple hat die neue Darstellung in der Karten-App bereits bei der Einführung von iOS 15 im vergangenen Jahr eingeführt und zunächst auf die Städte London, Los Angeles, New York City und San Francisco beschränkt. Nach und nach wurden die detaillierten Stadtansichten für weitere internationale Regionen ergänzt. Deutschland scheint nun definitiv als eines der nächsten Länder auf Apples To-do-Liste zu stehen.

Die Einführung von Apples neuer Kartendarstellung dürfte auch in Deutschland nicht mehr lange auf sich warten lassen. In den vergangenen Wochen haben sich immer mehr Nutzer gemeldet, bei denen die umfassend überarbeitete Darstellung bereits testweise freigeschaltet wurde. Die mit dem Update verbundenen, eindrucksvollen 3D-Ansichten sind soweit uns bekannt aber auch bei den Testern bislang nur auf dem iPhone zu sehen.

Insert

You are going to send email to