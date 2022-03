Tagesschau-App jetzt mit Widgets und Podcast-Bereich

Als weitere Neuerung integriert das aktuelle Update die Rubrik „Podcasts“ in den News-Bereich der App. Hier findet ihr aktuelle und ältere Folgen der Tagesschau-Produktionen „Tagesschau in 100 Sekunden“, „mal angenommen“ und natürlich die täglichen Tagesschausendungen um 20 Uhr.

Ihr Widget für den Home-Bildschirm bietet die Tagesschau in drei verschiedenen Größen an. Auf einer Fläche von vier, acht oder 16 App-Symbolen könnt ihr euch damit aktuelle Nachrichten auf dem Home-Bildschirm anzeigen lassen, die direkt mit den entsprechenden Artikeln in der Tagesschau-App verlinkt sind.

Insert

You are going to send email to