iPhone 14: Wieder 4 neue Modelle aber kein Mini

Mit Blick auf die weiteren Verbesserungen im Zusammenhang mit dem kommenden iPhone-Update gibt es noch nicht viel zu sagen. Auch ohne Glaskugel dürfte die Wette auf einen neuen und schnelleren Prozessor in den Geräten eine sichere Bank sein. Zudem soll Apple dem Bericht zufolge weiter an einer integrierten Option für Satellitentelefonie arbeiten. Dies war bereits im Vorfeld der Veröffentlichung der iPhone-13-Generation Thema . Apple arbeite weiter auf eine entsprechende Funktionserweiterung hin, wenngleich diese nicht zwingend bereits in diesem Jahr verfügbar sein müsse.

Die Bildschirme der Modelle iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max könnten dem Bericht zufolge dagegen ein klein wenig größer werden, um die neuen Aussparungen für Kamera und Sensoren zu integrieren. Zuletzt war hier die Rede von einer in den Bildschirm integrierten „ Kombination aus Pille und Loch “ anstelle der mächtigeren „Notch“-Einkerbung vom oberen Bildschirmrand her.

Überraschend kommt damit verbunden die Aussage, dass Apple zwar wie erwartet kein iPhone 14 mini anbieten wird, dafür soll das iPhone 14 künftig nicht nicht nur mit 6,1 Zoll, sondern auch mit 6,7 Zoll Bildschirmgröße erhältlich sein, also in den selben Dimensionen, wie wir sie jetzt von iPhone 13 Pro und iPhone 13 Pro Max kennen.

