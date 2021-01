Neue Apple-Videos: Wir recyceln! Wir sind Datensparsam!

Zum Start der Consumer Electronics Show 2021 hat Apple mehrere Werbe-Filmchen zum iPhone veröffentlicht, die einmal mehr den Datenschutz-Fokus des Unternehmens ins Rampenlicht rücken. Apple „stört“ die Messe für Verbraucherelektronik damit bereits zum zweiten Mal mit einer Privacy-Kampagne.

Anfang 2019 plakatierte Apple im Umfeld der in Las Vegas stattfindenden Produktmesse „What happens on your iPhone, stays on your iPhone“ und nahm so nicht als Aussteller, sondern als „Provokateur“ an der Messe teil, in der die Datenschutz-Implikationen neuer Fernseher häufig nur eine nachrangige Position besetzen – wenn überhaupt.

Die beiden Clips, die auf Apples offiziellem YouTube-Account noch fehlen, dafür aber auf der Video-Seite von Apple Deutschland aufgetaucht sind, unterstreichen, dass Apple weder eure Face-ID-Daten noch die per Apple Pay abgewickelten Transaktionen kennt und werden durch einen Umwelt-Clip ergänzt, der zudem noch an Apples Alu-Recycling erinnert.

Eine Image-Kampagne, die die fraglos positiven Facetten des Unternehmens wieder stärker betonen möchte.

Viraler Messenger-Vergleich

Erst jüngst konnte sich Apples Kurznachrichten-Dienst iMessage über einen Viral-Erfolg freuen. So drehte eine Grafik des amerikanischen Business-Magazins Forbes in der vergangenen Woche ihre Runden, die die Datenschutz-Einschränkungen von Signal, iMessage, WhatsApp und die des Facebook Messengers einander gegenüber stellte. In der vergleichenden Grafik punktete Apple mit einem sehr zurückhaltenden Datenhunger.

Anlass war die Änderung der WhatsApp-AGB, die ihren Anwendern außerhalb von Europa die Pistole auf die Brust setzte. Diese hätten entweder den neuen Nutzungsbedingungen zuzustimmen, die die Datenweitergabe von WhatsApp an Facebook autorisierten, oder müssten ihre Nutzung des WhatsApp-Messengers komplett einstellen – ifun.de berichtete.