Beanconqueror: App-Geheimtipp für Espresso-Verrückte

Den hier mitlesenden Besitzern einer Siebträgermaschine wollen wir die kostenlose, quelloffene Beanconqueror-Applikation von Lars Saalbach ans Herz legen, die beim Experimentieren mit der eigenen Kaffeemaschine, mit neuen Bohnensorten, mit Mühle, Mahlgrad, Menge, Durchlaufzeiten und Druck zur Hand gehen kann.

Logbuch notiert Variablen

Beanconqueror kann Espresso-Anfängern ganz hervorragend unter die Arme greifen, ist aber auch ein praktisches Werkzeug für den versierten Hobby-Barista, der Veränderungen in seiner täglichen Kaffee-Routine vornehmen will beziehungsweise vorgenommen hat.

Die App ist dabei nicht viel mehr als ein genau auf die Bedürfnisse des Espresso-Zubereiters optimiertes Logbuch, in das sich alle variable Parameter eintragen lassen an denen bei der Zubereitung neuer Kaffeebezüge geschraubt werden kann.

Für Experimente und neue Bohnen

Espresso-Aficionados, die häufiger neue Bohnensorten und Mischungen ausprobieren, kennen die immer wieder neuen Lernkurven. Kaum hat man eine neue Röstung aufgemacht, führen Mahlgrad-Einstellungen, Tamper-Festigkeit und Durchlaufzeit, die über Wochen hinweg optimale Espresso-Ergebnisse geliefert haben, plötzlich zu dunkler Plörre, die selbst im Milchkaffee nicht mehr richtig schmecken will.

Hier wollen erst mal einige Bezüge durch den Siebträger laufen, ehe sich Mühle, Maschine, Gaumen und Kaffeestempel auf die neue Sorte eingestellt haben bzw. eingestellt wurden.

Beanconqueror bietet für diese Zeit des Experimentierens einen Notiz-Zettel an, in den sich alle Veränderungen an der Routine und das Geschmacksergebnis notieren lassen. Dies macht die App zu einem hilfreichen Küchen-Kompagnon, der zudem auch als Bohnen-Tagebuch herhalten kann und dabei hilft sich zu merken bei welcher Rösterei ruhig noch mal bestellt werden kann und welche Rösterei vielleicht nicht ganz dem eigenen Geschmack entsprochen hat.

Unsere Rösterei-Empfehlungen

Wir empfehlen an dieser Stelle einfach mal vier Adressen, bei denen wir regelmäßig einkaufen: