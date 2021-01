Begegnungsmitteilungen: Apple veröffentlicht iOS 12.5.1

Anwender, die noch über ältere iPhone-Modelle wie etwa das iPhone 5s oder das iPhone 6 verfügen konnten dies am 15. Dezember auf iOS 12.5 aktualisieren und sich über eine neue Funktion freuen.

Das überraschend ausgegebene Sicherheits-Update für die schon etwas betagten Geräte war zwar nicht das erste Update von iOS 12, das Apple nach dem eigentlichen Support-Ende ausgegeben hat, aber das erste das sich nicht ausschließlich auf Fehlerbehebungen und das Schließen von Sicherheitslücken konzentrierte.

Verfügbar für das iPhone 5s, das iPhone 6, das iPhone 6 Plus, das iPad Air, das iPad mini 2, das iPad mini 3 und den iPod touch der 6. Generation, implementiert das neue System im vergangenen Monat erstmals auch auf Altgeräten die sogenannten COVID-19-Begegnungsmitteilungen.

Jetzt hat Apple iOS 12.5.1 hinterhergeschoben und hält Anwender mit Altgeräten so erneut dazu an, ihre Geräte zu aktualisieren. Die neue Version behebt ein Problem, bei dem „Begegnungsmitteilungen“ das Protokollierungsprofil in einer falschen Sprache anzeigen konnte.