Apple Hörbuch+: Neuer Apple-Service noch in diesem Jahr?

Nun darf mit Spannung darauf gewartet werden, was Apple in Sachen Hörbücher auf die Beine stellt. Möglich wäre der Start einer eigenen Hörbuch-App – wie sie etwa auch vom Streaming-Konkurrenten Deezer angeboten wird – die ausschließlich die Hörbücher listet, die eigentlich bei Apple Music verfügbar wären. Statt wie bei Deezer aber nicht als Gratis-Dreingabe zum Streaming-Abo, sondern gegen eine zusätzliche monatliche Zahlung. Und nicht vergessen: Auch im Klassik-Bereich will Apple demnächst eine gesonderte Musik-Applikation anbieten.

Passen würde die Ausweitung der Abonnentendienste wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. So hat Apple die großen Hörbuchverlage in Deutschland erst im vergangenen September mit einer Aufräumaktion beim Musik-Streaming-Dienst Apple Music überrascht. Apple begann vor drei Monaten damit, die bereits vorhandenen Hörbücher verlagsübergreifend bei Apple Music auszulisten . Dies bestätigte einer der größten Hörbuch-Verlage Deutschlands damals gegenüber ifun.de.

Etwas in die Richtung gehört haben will der Economist . Wie gehaltvoll die Informationen sind ist jedoch nur schwer einzuordnen, da die internationale Wochenzeitung traditionell auf Autorenangaben verzichtet und ihre Artikel grundsätzlich ohne Nennung des verantwortlichen Autoren veröffentlicht.

Apple könnte sein schon umfangreiches Service-Angebot im laufenden Jahr weiter ausbauen und den bunten Blumenstrauß an Abonnement-Angeboten um einen hauseigenen Hörbuch-Dienst erweitern, der sich irgendwo zwischen dem Musik-Streaming-Dienst Apple Music und den kostenpflichtig erhältlichen Podcast-Abonnements einsortieren würde, die Apple erst im Sommer 2021 an den Start gebracht hat .

Insert

You are going to send email to