Zum Hören bezahlen: Apples Podcast-Abos starten

Jetzt will Apple Geld verdienen und bietet dafür nun eine Bezahl-Option an, die ausschließlich in den Podcast-Apps Apples funktioniert. Anwender, die zum Hören ihrer Audio-Shows Applikationen wie Castro, Overcast oder Pocket Casts einsetzen, bekommen von den nun verfügbaren Neuerungen erst mal nichts mit.

Was viele Nutzer nicht wissen: Das Podcast-Verzeichnis, mit dem Apple die hauseigene Jukebox-Software iTunes 2005 um einen Überblick der weltweit verfügbaren Podcasts-Shows erweiterte, wurde von Apple stets als offenes Angebot betrieben. Podcast-Anbieter konnten ihre Shows hier eintragen und auf die Audio-Downloads verlinken. Podcast-Apps von Drittanbietern nutzen das iTunes-Verzeichnis seit je her, um die Suche nach Shows zu ermöglichen.

