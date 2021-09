Apple Music ohne Hörbücher: Verärgerte Nutzer, Eary AM geht offline

Drittanbieter zeigen sich ob der Entwicklung beim Apple Music irritiert. So hat der Entwickler von Eary AM seine auf das Hörbuch-Angebot von Apple Music zugeschnittene App bis auf weiteres offline genommen. Die Konkurrenz von Spooks bzw. Lismio hatte auf Anfrage kein Statement parat.

Als wir erstmals darüber berichtet haben, dass Hörbücher in Apple Music kaum noch auffindbar sind, hatten wir noch einen Fehler vermutet und damit verbunden auf baldige Korrektur, spätestens mit der für heute angesetzten Freigabe von iOS 15 gehofft. Um so überraschender kam für uns dann die Aussage von Hörbuchverlagen, dass Apple die Hörbücher gezielt aus dem Angebote genommen hat.

Insert

You are going to send email to