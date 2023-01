Apple Fitness jetzt mit drei Januar-Herausforderungen

Apple Fitness+ wird in Deutschland zum Monatspreis von 9,99 Euro angeboten und lässt sich alternativ auch im Rahmen des 31,95 Euro teuren Abo-Pakets Apple One Premium nutzen.

In China hat das neue Jahr am gestrigen 22. Januar begonnen. 2023 steht bei den Chinesen im Zeichen des Tierkreiszeichens Hase und Apple hat damit verbunden ja bereits im vergangenen Monat die ersten Werbeaktionen in China gestartet . Zusätzlich kann man sich nun noch bis zum 5. Februar eine besondere Auszeichnung über Apples Fitness-App verdienen.

