Apple-Aktionen zum „Jahr des Hasen“ in Japan und China

In China verkauft Apple traditionell eine Sonderedition der AirPods Pro, auf deren Ladehülle sich in diesem Jahr ein zum kommenden Tierkreiszeichen passendes Hasenmotiv befindet. Zudem können Apple-Kunden auch hier von Rabatten beim Kauf verschiedener Apple-Produkte profitieren.

Auf seiner japanischen Webseite wirb Apple in diesem Zusammenhang für eine auf 30.000 Stück limitierte Sonderedition des AirTag mit einem passenden Jahresmotiv. Zudem können Kunden als Neujahrs-Sonderedition eine Geschenkkarte mit speziellem Design im Wert von knapp 230 Euro sowie Rabatte beim Kauf von verschiedenen Apple-Geräten und Zubehör an.

Auch in diesem Jahr nimmt Apple den Jahresbeginn in Japan und China zum Anlass für besondere Werbeaktionen. Im Fokus steht das in den beiden Nationen am 22. Januar beginnende Jahr des Hasen.

Insert

You are going to send email to