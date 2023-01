O2 Mobile: Neue Tarife ab April standardmäßig mit „Grow“

Bestandskunden blicken derweil zumindest vorübergehend in die Röhre. Diese können erst im Rahmen ihrer nächsten Vertragsverlängerung in einen der neuen O2-Mobile-Tarife wechseln. Weitere Informationen hierzu sollen im März veröffentlicht werden, zudem verspricht der Mobilfunkanbieter für das 2. Quartal 2023 Verbesserungen für seine Prepaid-Kunden.

O2 bietet bietet mit den „Boost“-Varianten zudem auch schon die kleinen Tarifstufen von „O2 Mobile“ mit 5G-Unterstützung und Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s an. In den Unlimited-Tarifen bietet die Basic-Variante bis zu 3 Mbit/s im Up- und Download, der Tarif „O2 Mobile Unlimited Smart“ erlaubt bis zu 15 Mbit/s im Down- und 10 Mbit/s im Upload. und die größte Tarifstufe „O2 Mobile Unlimited Max“ bleibt unverändert bei 500 Mbit/s im Download und 50 MBit/s im Upload.

O2 hat den Start seines neuen Mobilfunkangebots „O2 Mobile“ für den 5. April angekündigt. Damit verbunden sollen die Vorteile des im vergangenen Jahr eingeführten Jubiläumstarifs O2 Grow zum Standard werden. Das in den O2-Mobile-Tarifen enthaltene monatliche Datenvolumen wächst fortan automatisch und ohne Aufpreis jedes Jahr um bis zu 10 Gigabyte an.

