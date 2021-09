Apple-Event bestätigt: iPhone 13 wird am 14. September präsentiert

Apple hat den Termin für das diesjährige September-Event bestätigt. Wie erwartet werden wir am 14. September die kommenden iPhone-13-Modelle und wohl auch die neue Apple Watch Series 7 sehen. Die Apple-Veranstaltung trägt in diesem Jahr den Namen „California Streaming“ und wird wieder als Videostream übertragen. Wer möchte, kann sich den Termin über diesen Link in den iPhone-Kalender eintragen.

Apples iPhone-Präsentation 2021 findet am 14. September um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Erwartet wird, dass Apple wie schon im vergangenen Jahr vier neue iPhone-Modelle mit drei verschiedenen Bildschirmgrößen vorstellt. Für einen Kaufanreiz sollen in diesem Jahr in erster Linie erweiterte Kamerafunktionen sorgen, damit verbunden wird sich der „Kamerabuckel“ auf der Rückseite der Geräte vergrößern, ansonsten dürfte die Form der neue iPhones weitgehend identisch mit den aktuellen iPhone-12-Modellen sein.

Apple Watch und weitere Hardware-Neuheiten?

Die Apple Watch Series 7 dagegen kommt in diesem Jahr aller Voraussicht nach mit einem überarbeiteten Gehäuse und damit verbunden etwas größer und mit flacherem Bildschirm. Bis auf einen schnelleren Prozessor werden sich allerdings auch hier die Verbesserungen in Grenzen halten, insbesondere mit Blick auf die Gesundheitsfunktionen sind keine weltbewegenden Neuerungen zu erwarten.

Unklar ist, ob Apple die Veranstaltung auch für die Ankündigung weiterer Hardware-Neuheiten nutzt. Während wir mit neuen Mac-Modellen erst im Oktober oder noch später rechnen, könnte Apple beim kommenden September-Event durchaus auch mit der Ankündigung neuer AirPods und einer neuen iPad-Generation überraschen.

Auch warten wir noch auf endgültige Details zum Verkaufsstart der Geräte. Hier gab es mit Blick auf die Apple Watch Series 7 in letzter Zeit verstärkt Berichte über anfängliche Lieferprobleme. Bei den neuen iPhone-Modellen scheint der Fahrplan dagegen schon relativ konkret. Hier sollen Vorbestellungen noch in der gleichen Woche, von Freitag dem 17. September an möglich sein. Mit dem Verkauf und der Auslieferung startet Apple dann aller Wahrscheinlichkeit nach eine Woche später am 24. September.