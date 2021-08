iPhone 2021: Neue Kamerafunktionen sollen Kaufanreiz schaffen

Die neuen Kamerafunktionen beiseite, werden die iPhone-Neuerungen in diesem Jahr eher verhalten ausfallen. Apple wird das im vergangenen Jahr eingeführte Design der Geräte und auch die Aufteilung in vier Modelle mit den drei Bildschirmgrößen 5,4 Zoll, 6,1 Zoll und 6,7 Zoll beibehalten. Unter der Haube sorgt allerdings ein neuer Prozessor, voraussichtlich mit der Bezeichnung A15, für den alljährlichen Leistungsschub.

Gurmans „mit der Angelegenheit vertraute Quellen“ haben sich über die vergangenen Jahre hinweg ja meist als recht zuverlässig erwiesen und so darf man sicher auch die aktuellen Einlassungen des Bloomberg-Autors entsprechend ernst nehmen. Mit mindestens drei wichtigen Neuerungen im Bereich Kamera und Videoaufnahmen soll das iPhone in diesem Jahr punkten und dabei auch einen Anreiz zum Upgrade von Vorgängerversionen schaffen.

Der alljährliche Fortschritt bei der Entwicklung von Smartphone-Modellen drückt sich im Wesentlichen auch in der Kameratechnik aus. Wir haben dies nicht nur über die letzten Jahre hinweg beim iPhone, sondern auch vergangene Woche bei der Ankündigung des Google Pixel 6 gesehen. Und auch die im Herbst anstehenden neuen iPhone-Modelle 2021 werden in diesem Bereich mit nennenswerten Neuerungen aufwarten. Einen ersten Ausblick gibt uns jetzt der Bloomberg-Autor Mark Gurman .

