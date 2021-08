iPhone 13: Telekom rechnet angeblich mit Verkaufsstart am 24.09.

Hat die Telekom das Erscheinungsdatum der neuen iPhone-Modelle ausgeplaudert? Einem Leserhinweis zufolge kursieren dort zumindest entsprechende Dokumente, und die darin angegebenen Daten decken sich mit allem, was wir bislang diesbezüglich aus der Gerüchteküche vernommen haben.

Um niemanden in Bedrängnis zu bringen, lassen wir die Details zu dem Vorgang außen vor, jedenfalls wurden seitens der Telekom konkrete Daten zur diesjährigen iPhone-Veröffentlichung genannt:

Vorstellung iPhone 13 am 14.09.2021

Vermarktung und Vorbestellung ab 17.09.2021

Verkaufsstart/Auslieferung ab 24.09.2021

Es ist keinesfalls ungewöhnlich, dass man bei der Telekom jetzt schon über die entsprechende Zeitpläne Apples informiert ist, doch werden diese Termine gewöhnlich streng vertraulich behandelt. Undichte Stellen bei den großen Providern gab es in den vergangenen Jahren allerdings regelmäßig, somit halten wir es für durchaus möglich, dass es sich hier um die tatsächliche Planung zur Vermarktung des iPhone 13 handelt. Heute erst konnten wir vermelden, dass die Telekom ihren Reservierungs-Service für die neuen iPhone-Modelle an den Start gebracht hat.

Auch andere Quellen nennen den 14. September

Die oben genannten Daten decken sich auch mit aktuellen Informationen aus internationalen Quellen. Der 14. September wurde bereits in der vergangenen Woche als Termin für Apples diesjähriges iPhone-Event ins Rennen geworfen.

Heute schlägt ein Bericht des US-Blogs MacRumors in die gleiche Kerbe. Die in einer E-Commerce-App aufgetauchten Angaben zur Verfügbarkeit des iPhone 13 passen perfekt in dieses Muster. Dort ist von einem Start am 17. September die Rede, was sich mit dem Starttermin für Vorbestellungen decken würde.

Neue AirPods am 30. September?

Im zuletzt genannten Bericht ist übrigens auch von der dritten AirPods-Generation die Rede. Hier sollen der Verkauf beziehungsweise die Vorbestellungen am 30. September beginnen. Dies würde umgekehrt nahelegen, dass Apple im Rahmen der diesjährigen iPhone-Präsentation auch die längst erwartete, neue Generation der AirPods vorstellt.

Gerüchte um eine neue Generation der Apple-Ohrhörer begleiten uns ja schon seit Monaten und zwischenzeitlich wurden auch Bilder veröffentlicht, die eine neue Generation der Standard-AirPods zeigen sollen, die sich optisch mehr an den AirPods Pro orientiert.