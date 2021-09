Anker Nano Pro 20W: USB-C-Ladegerät in vier verschiedenen Farben

Mit Abmessungen von 2,95 x 2,95 x 3,0 Zentimeter zeigt sich das neue Schnellladegerät von Anker angenehm kompakt. Das Anker Nano Pro 20W lässt sich in allen vier Farben bereits vorbestellen und soll von Ende des Monats an ausgeliefert werden.

Mit seinen 20 Watt Leistung lädt das neue USB-C-Netzteil dem Hersteller zufolge ein iPhone in nur 25 Minuten zur Hälfte auf. Dabei überwacht ein Sensor die Temperatur beim Ladevorgang, während ein „Power Tuner Chip“ Anker zufolge die Leistungsabgabe optimal an das angeschlossene Gerät anpasst.

Mit dem Nano Pro 20W hat Anker ein neues USB-C-Ladegerät am Start, das in vier verschiedenen Gehäusefarben angeboten wird. Erstmals bietet der Hersteller ein Netzteil neben den Standardfarben „Arktis“ (Weiß) und „Black Ice“ (Dunkelgrau) auch in „Ozeanblau“ und einem Polarlicht genannten „Violett“ an.

Insert

You are going to send email to