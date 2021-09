iPhone 13 kommt mit deutlich größerem Kamerabuckel

Im Vorfeld von Apples für den 14. September erwarteten iPhone-Präsentation gilt bereits als sicher, dass beim iPhone 13 insbesondere neue Kamerafunktionen einen Kaufanreiz schaffen sollen . Verbesserte Kamera-Hardware soll die Geräte in Kombination mit neuen Software-Funktionen aufwerten, dazu zählen auch die Videoaufnahme in ProRes-Qualität und neue Bearbeitungs- und Effekt-Funktionen.

Der deutsche Zubehör-Anbieter Arktis hat bereits die ersten Hüllen für das iPhone 13 auf Lager. Die im Vergleich zur vorigen Genration deutlich größere rückseitige Aussparung darf an als zusätzliche Bestätigung für diese Weiterentwicklung sehen, wenngleich dieser Formfaktor nicht unbedingt jedermanns Sache ist. So versucht sich beispielsweise Google daran, sich von der klassischen quadratischen Kameraanordnung zu lösen, und stattet sein Pixel 6 stattdessen mit einem Kameraband aus , das über die gesamte Breite des Geräts läuft.

Apple wird mit den voraussichtlich in zwei Wochen präsentierten, neuen iPhone-Modellen einmal mehr die Fotofunktion verbessern. Die Basis dafür wird eine verbesserte Kamera-Hardware schaffen, die sich aller Voraussicht nach in Form deutlich größerer Kameramodule präsentiert.

