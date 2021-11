App Store: Supercluster neu, HealthFit aktualisiert, Paprika Preisaktion

HealthFit kostet einmalig 4,99 Euro und zeigt nach dem Start die jüngsten Workout-Aktivitäten in einer Listenansicht an, die schnell über Trainingsverbesserungen informiert und auf einen Blick alle Trainingsaktivitäten der zurückliegenden Tage versammelt.

Die HealthFit-Applikation, die wir seit einigen Jahren als bessere Übersicht der in Apples Health-Anwendung gesicherten Workouts einsetzen, gestattet es in der seit dem Wochenende verfügbaren Version 9.1 nach Workouts zu suchen. Diese lassen sich nun anhand von Titel, Notizen, Ausrüstung und Orten durchforsten.

Insert

You are going to send email to