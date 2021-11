Von Fressnapf: Hunde-Tracker mit GPS und SIM ohne Abo und Vertrag

So nutzen wir die von dir angegeben Daten zu deinem Liebling, um dir in unserem Shop auf dein Tier zugeschnittene Angebote und Produktempfehlungen auszusprechen. Hierbei greifen wir auf die bereits bei uns etablierte Struktur des Fressnapf-Kundenkontos zurück. Solltest du kein Kundenkonto einrichten oder dieses nachträglich löschen, ist es dir nicht mehr möglich, unseren Dienst in Anspruch zu nehmen.

Was hingegen ausgemacht ist: Käufer des Trackers sollen gezielte Werbeangebote zugespielt bekommen. So heißt es im Kleingedruckten von Fressnapf.

Neben dem Tracker-Standort lassen sich in der begleitenden Fressnapf-Applikation , Aktivität des Vierbeiners und und Gesundheitsdaten einsehen. Zu diesen zählen unter anderem der Kalorienverbrauch und der ermittelte Wasserbedarf. Darüber hinaus ist der von Fressnapf angebotene Tracker mit dem Haustierregister FINDEFIX des Deutschen Tierschutzbundes verknüpft und gestattet so die schnelle Meldung von vermissten Hunden.

Die Fressnapf-Gruppe, in Europa in elf Ländern aktiv und mit rund 1.700 Filialen der Marktführer für Heimtierbedarf, hat die zweite Generation des hauseigenen Hunde-Trackers vorgestellt. Dieser wird in den Filialen ab sofort zum Einmalpreis von 40 Euro ohne Vertrag und laufende Abonnements angeboten.

Insert

You are going to send email to