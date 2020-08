Crouton: Rezept-App scannt, rechnet, plant und druckt

Wann immer wir um eine App-Empfehlung für die Ablage von Rezepten gebeten werden, verweisen wir fast schon reflexartig auf die für iPhone, iPad und Mac erhältliche Rezept-Ablage Paprika. Diese hat zwar ihren Preis, lässt aber fast keine Wünsche offen.

Die erst seit letztem Monat auch auf der Apple Watch erhältliche Anwendung verwaltet unsere Rezeptsammlungen seit Jahren verlässlich und ist sowohl in der Lage von Hand eingetippte Rezepte zu sichern als auch solche, die direkt von im Netz besuchten Rezeptseiten extrahiert wurden.

Mit einem ähnlichen Funktionsversprechen tritt auch Crouton ab, klammert Mac und Apple Watch bislang aber noch aus und kann ausschließlich auf iPhone und iPad eingesetzt werden. Hier erkennt die App in die Zwischenablage kopierte Rezept-Links und kann diese aus vielen Webseiten selbstständig extrahieren.

Da wo die Rezept-Erkennung fehlschlägt bietet Crouton sowohl die manuelle Texteingabe als auch das Einscannen der benötigten Zutaten an. Letztgenannte Funktion kann verblüffen, erkennt aber oft nur Teile der im Kochbuch gelisteten Zutaten und verlangt so viel nachträgliche Korrekturen, dass die manuelle Eingaben zu präferieren ist.

Grundsätzlich empfehlen wir euch Crouton einfach auf Herz und Nieren zu testen. Bis zu 20 Rezepte könnt ihr ohne Einschränkungen anlegen, ehe der In-App-Kauf in Höhe von 3,49 Euro fällig wird um das Limit nach oben zu entfernen. Während der Testphase könnt ihr dann auch abwägen, ob euch die englische Benutzeroberfläche verständlich genug ist, eine deutsche Fassung der App steht bislang nämlich noch aus.

Wer mit seinen Rezepten jedoch mehr Anfangen will als nur die kommende Woche zu planen, stößt bei Crouton irgendwann an seine Grenzen. So kann die App Mengenangaben nicht umrechnen, bietet im Vergleich mit Paprika nur eine Handvoll Basis-Druckoptionen an und muss in einen besonderen Kochmodus geschaltet werden, um bereits hinzugefügte Zutaten durchstreichen zu können oder den aktuellen Schritt in der Kochanleitung hervorzuheben.

Nichts desto trotz verdient Crouton euren prüfenden Blick. Ihr solltet die App, die im September ihren ersten Geburtstag feiert, ausprobieren.

Roys Bästa Kanelbullar

Ihr habt bis hier hin gelesen und steht gerne in der Küche? Dann schaut euch Roys Bästa Kanelbullar an. Die Zimt-Knoten der schwedischen Rezeptseite lassen sich schnell mit Google übersetzen und sind ein absoluter Geheimtipp. Das eingebettet YouTube-Video hilft beim Erlernen der Knoten-Technik.