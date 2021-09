In der jetzt da hätte ich den Version 8.8 integriert HealthFit nun auch die Trainingsausrüstung und notiert sich unter anderem den Kilometerstand der aktuellen Laufschuhe. Wer will, kann Leistungsdaten aus externen .FIT-Dateien importieren, Radfahrer können zudem Protokolle über Fahrradkomponenten anlegen.

HealthFit zeigt Workouts und Trainings der zurückliegenden Tage und Wochen in einer chronologischen Liste an und blendet diese untereinander mit direkter Ansicht der zugehörigen GPS-Karte und der zurückgelegten Strecke ein.

App-Tipp in neuer Version Für Jogger und Outdoor-Sportler: App-Empfehlung HealthFit in neuer Version

