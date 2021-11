Auf Bitten von Adele: Spotify entfernt Shuffle-Knopf

Diese hatte die Spotify-Verantwortlichen um den Umbau der Wiedergabeansicht gebeten und damit argumentiert, dass Künstler und Künstlerinnen ihre Tracklisten bei der Komposition neuer Alben mit so viel Sorgfalt und Mühe gestalten würden, dass Spotify die Reihenfolge ernst nehmen sollte. Diese sei nicht grundlos vorhanden, sondern würde ein Geschichte erzählen. Vielen Musikern sei es wichtig, dass ihren Alben auch in der vorgesehenen Reihenfolge gehört werden.

Anything for you 🙏✨

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat die bisherige Standard-Ansicht bei der Darstellung kompletter Alben überarbeitet und bietet nun keinen Shuffle-Knopf mehr zum Starten der angezeigten Track-Liste an. Die Neuerung in der Benutzeroberfläche des weltweit beliebtesten Streaming-Dienstes geht dabei offenbar auf eine Initiative der Sängerin Adele zurück.

