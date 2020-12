Geheimtipp: Supercluster-App für Astronauten- und Weltraum-Fans

Die Supercluster-Applikation des gleichnamigen Online-Portals ist im App Store in die Kategorie der Nachschlagewerke einsortiert und genau hier gehört der komplett kostenfreie Download der Kreativ-Agentur GrandArmy und des Filmproduktions-Studios A24 auch hin.

Umfangreiche Astronauten-Datenbank

Die Anwendung integriert die extra geschaffene „Astronaut Database“ (ADB) der Macher, die detaillierte Informationen zu allen 582 Astronauten und Kosmonauten sowie den 328 Hunden, Fischen und anderen Mikrolebewesen vorhält, die unseren Planeten bereits in Richtung Weltraum verlassen haben.

Eine Liste, die sich anhand mehrerer Kategorien sowohl sortieren (etwa nach Tagen im All, Spacewalks, Missionen oder Namen) als auch filtern lässt. So können mit wenigen Taps alle weiblichen Raumfahrerinnen aus Italien ausgemacht werden, die bereits einen Einsatz in der Schweerelosigkeit hinter sich haben. Eine Filter, der aktuell übrigens nur den Luftwaffen-Leutnant Samantha Cristoforetti zutage fördert, die sich im Rahmen der Soyuz TMA-15M-Mission 2014 199 Tage und 16 Stunden im Weltraum aufgehalten hat.

Bevorstehende und vergangene Raketen-Starts

Neben dem Raumfahrer-Überblick informiert die kostenfreie Anwendung zuverlässig über anstehende Raketen-Starts, die ihrerseits kategorisiert und Bebildert darüber Auskunft geben welche Weltraumstarts bevorstehen. Der schnelle Blick voraus kündigt unter anderem einen suborbilaten SpaceX-Testflug am Freitag und einen ISS-Versorgungsflug am Wochenende an.

Die geplante Fluge werden als zivil oder militärisch kategorisiert, geben Auskunft ob ein Livestream des Starts verfügbar ist und informieren über Start und Landepunkte, beteiligte Agenturen und Nationen und die genaue Zeit bis zu „lift off“.

Mit Spacetime haben wir vor nicht all zu langer Zeit bereits auf eine ähnlich gelagerte App aufmerksam gemacht, Supercluster sticht diese mit ihren detaillierten Zusatz-Infos jedoch in jeder Hinsicht aus. Ein toller Download.