AirPods Pro jetzt für unter 190 Euro erhältlich

Zudem darf in diesem Zusammenhang an die laufende Apple Music-Aktion erinnert werden ( PDF-Download ), die neue Besitzer ausgewählter Apple-Kopfhörer mit dem Halbjahreszugriff auf den Music-Streaming-Dienst Apple Music ausstattet – ifun.de berichtete .

Die AirPods Pro sind im Herbst 2019 in den Handel gekommen. Anders als die klassischen AirPods verfügen die AirPods Pro über eine integrierte Geräuschunterdrückung, die sich ebenso wie der optionale Transparenzmodus über Druckschalter in den Ohrhörern aktivieren lässt. Die AirPods pro unterstützen darüber hinaus eine Reihe von speziellen Funktionen im Zusammenspiel mit dem iPhone, dazu gehört das Vorlesen von iMessages ebenso wie das mittlerweile auch für Netflix verfügbare 3D-Audio . Mit iOS 15 wurden weitere Funktionen wie etwa Vergessen-Benachrichtigungen ergänzt.

Insert

You are going to send email to