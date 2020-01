Tipp: Druckschalter-Funktion der AirPods Pro anpassen

Die AirPods Pro bieten alternativ zur aktiven Geräuschreduzierung die Modi „Transparenz“ und „Aus“. Durch Drücken auf den sogenannten Drucksensor am Stiel eines der beiden Hörer könnt ihr zwischen der aktiven Geräuschreduzierung und dem Transparenzmodus wechseln. Diese Standardeinstellung lässt sich jedoch verändern und ihr könnt Bedienung somit besser an eure persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Mir persönlich ist beispielsweise der Transparenzmodus „zu laut“ und ich bevorzuge es, einfach die Geräuschreduzierung komplett zu deaktivieren, wenn ich beispielsweise zu Fuß durch die Stadt laufe und etwas mehr von meiner Umgebung mitbekommen will. Also habe ich den Schalter so konfiguriert, dass ich damit die Geräuschreduzierung einfach an- und ausschalten kann.

Wenn ihr die Einstellungen der AirPods über das Bluetooth-Menü auf dem iPhone und dort das kleine Info-i hinter dem AirPods-Eintrag öffnet, seht ihr, dass ihr hier auch alle drei Funktionen aktivieren und durch Drücken des Schalters zwischen diesen durchwechseln könnt. Das wäre auch eine, wenngleich mir zu umständliche Option. Empfehlenswert finde ich dagegen eher, nur einen der beiden AirPods zum Schalten der Geräuschreduzierung und den anderen für die Siri-Aktivierung zu konfigurieren. So spart man sich das „Hey Siri“, wenn man mal schnell und ohne aufsehen einen Befehl ins Mikrofon sprechen will.