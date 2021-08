Netflix unterstützt 3D-Audio für AirPods Max und AirPods Pro

Netflix hat die Unterstützung für Apples 3D-Audio jetzt in die eigene App integriert. Auf den ersten von iGeneration veröffentlichten Screenshots ist zu sehen, dass sich 3D-Audio bei Mehrkanal-Inhalten von Netflix direkt verwenden lässt. Mit iOS 15 sollen dann auch Stereoinhalte automatisiert in 3D-Audio gewandelt werden können.

Die Funktion wird zunächst nur im Zusammenspiel mit iOS-Geräten und den AirPods Pro und AirPods Max bereitstehen. In der Folge können Netflix-Nutzer von Apples mit iOS 14 eingeführter 3D-Audio-Funktion profitieren. 3D-Audio sorgt dafür, dass der Klang während der Wiedergabe eines Videos stets aus Richtung des Abspielgeräts kommt – die Stimme eines Schauspielers bleibt so beispielsweise beim Darsteller beziehungsweise in der Szene auf dem Bildschirm.

