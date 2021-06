AirPods mit iOS 15: Vergessen-Benachrichtigung und Mitteilungen vorlesen

„Conversation Boost“ soll im Zusammenspiel mit den AirPods dafür sorgen, dass die Mikrofone in den Apple-Ohrhörern den Fokus stets auf einen Gesprächspartner direkt gegenüber legen. Die Option lässt sich in den Einstellungen von iOS 15 aktivieren. Begleitend dazu lassen sich Umgebungsgeräusche per Schieberegler reduzieren.

Die Neuerung kommt in Verbindung mit verschiedenen allgemeinen Verbesserungen, die Apple im Zusammenspiel zwischen iOS 15 und den AirPods angekündigt hat. So wird zukünftig über die „Wo ist?“-App auch eine „Genaue Suche“ nach den AirPods möglich sein, wie wir es von Apples AirTags kennen.

