iPhone-Zubehör: Günstige Hüllen riskieren oder auf teure Apple-Cases setzen?

Ähnliches wie für die Hüllen gilt auch für Displayschutzfolien. Hier könnte besonders die veränderte Form der Sensoraussparung „Notch“ für Passprobleme bei den Produkten inoffizieller Anbieter sorgen. Wer etwas tiefer in die Tasche greifen will, kann im Onlineshop von Apple bereits die vom iPhone-Hersteller abgesegneten Schutzfolien von Belkin ordern. Den mit integriertem Blendschutz ausgestatteten Anti-Glare-Displayschutz gibt es dort für 19,95 Euro, wer etwas mit besserer Schutzleistung sucht, bekommt den UltraGlass-Displayschutz von Belkin für 34,95 Euro.

Eure Tipps für gute Schutzhüllen und Cases für die neue Geräte sind in den Kommentaren willkommen. MagSafe-Nutzer sollten in jedem Fall darauf achten, dass die Hüllen auch Apples Magnetfunktionen unterstützen. Wenn’s eine günstige Übergangslösung sein soll, taugen vermutlich auch die hier und da erhältlichen Billigangebote – im besten Fall lassen sich diese Cases auch über einen längeren Zeitraum hinweg verwenden, doch muss man zumindest damit rechnen, dass die Passform nicht mit den Originalcases von Apple konkurrieren kann. Leser haben uns hier auf das aktuelle Angebot für die Ringke Fusion Hülle für das iPhone 13 Pro aufmerksam gemacht, die sich dank eines 60-Prozent-Gutscheins gerade für etwas über 5 Euro ordern lässt.

Die Originalhüllen von Apple sind ohne Frage teuer und treffen auch nicht jeden Geschmack. Zudem haben wir aktuell auch noch keinen Anbieter gefunden, der Apples Cases für die iPhone-13-Modelle schon günstiger anbietet. Einzige Ausnahme wäre der Zubehörshop der Telekom für all jene, die in Verbindung mit ihrem Premierenticket einen Rabattgutschein über 20 Prozent erhalten haben. Dieser lässt sich über das gesamte Zubehörangebot der Telekom einlösen, dazu zählen dann auch der HomePod mini oder die AirTags.

Wenn ihr eine hochwertige Hülle für das iPhone 13 sucht, die nicht von Apple stammt , müsst ihr möglicherweise noch etwas warten. Bekannte und bewährte Hersteller wie etwa Pitaka kommen in der Regel erst mit Zeitverzug auf den Markt. Das hat den Vorteil, dass man dann davon ausgehen kann, dass die Hüllen tatsächlich auch schon mit den neuen Geräten getestet wurden und optimal passen. Bei vielen Drittanbietern ist dies nicht unbedingt der Fall, da die Vorabproduktionen hier oft nur auf Basis von nicht bestätigten Informationen starten und eine Überprüfung am Original noch nicht möglich war. Auch in den Vorjahren kam es hier immer wieder zu kleineren Abweichungen und Passproblemen.

