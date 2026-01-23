Apple hat Zeitplan kommuniziert
Ab Ende März gibt es mehr Werbung im App Store
Im Dezember haben wir darüber berichtet, dass Apple im App Store künftig mehr Werbung anzeigen will. Ein konkreter Zeitplan für die Einführung der zusätzlichen Banner war bislang jedoch nicht bekannt. Jetzt hat der iPhone-Hersteller weitere Details zu diesem Vorhaben angekündigt. Ab Ende März wird man zusätzliche Anzeigen zu sehen bekommen, wenn man die Suchfunktion im App Store nutzt.
Apple hat damit begonnen, Entwickler über die zusätzlichen Werbemöglichkeiten für ihre Apps zu informieren. Der hinter dem Taschenrechner PCalc stehende Entwickler James Thomson hat eine hierzu erhaltene E-Mail veröffentlicht. Thomson lebt in Schottland und Apple nutzt Großbritannien quasi als Testkaninchen. Dort werden die neuen Werbebanner bereits Anfang März in den App Store integriert, bevor sie in einem weiteren Schritt in Japan und von Ende März an dann in allen restlichen App-Store-Ländern angezeigt werden.
Künftig wird der App Store bei Suchanfragen auf dem iPhone und dem iPad zusätzlich zu dem bereits vorhandenen, oberhalb der eigentlichen Suchergebnisse vorhandenen Werbeplatz weitere Werbebanner anzeigen. Als technische Voraussetzung nennt Apple iOS 26.2 und iPadOS 26.2. Den Umstieg auf diese Versionen beschleunigt der Konzern, indem kompatible Geräte unter iOS 18 keine Sicherheitsupdates mehr erhalten.
Premium-Anspruch geht verloren
Apple verwässert das in früheren Jahren für das iPhone und andere Hardware des Herstellers sprechende Argument, dass man zwar einen Premium-Preis bezahlt, aber auch Premium-Leistungen erhält, zunehmend. Bereits seit 2018 wird im App Store an erster Stelle ein Werbebanner angezeigt, wenn man die Suchfunktion verwendet.
Künftig will Apple hier nicht nur mehr Geld mit Werbung verdienen, sondern hofft womöglich auch auf zunehmend versehentliche „Klicks“ auf die Banner. Schon jetzt ist weniger versierten Nutzern oft nicht bewusst, dass es sich bei der an oberster Stelle prominent angezeigten App um bezahlte Werbung handelt. Inzwischen experimentiert Apple zudem damit, die optische Abgrenzung dieser Banner zum regulären Inhalt weiter zu verringern.
Mittlerweile ist sie meine meist ungenutzte App.
+1
Dito, nutze sie meist nur noch für manuelle updates.
+1
Ja, wozu auch? Wie oft braucht man eine neue App? man hat ja nicht ständig ein Thema, wofür man eine neue App braucht.
Der AppStore ist echt nicht mehr empfehlenswert, ich benutze ihn nur um Apps gerne Namen ich kenne direkt zu Downloaden. Stöbern ist schon seit Jahren kein Thema mehr, jetzt macht Apple den noch schlechter, sollen sie nur.
Enshittification – hab ich mal irgendwo gelesen :)
Nutze den Store auch lediglich für updates, wenn ich die App kenne zum direkten Suchen, oder eben mit Suchbegriffen um zu schauen, ob es eine passende App gibt.
Werbung blende ich mir dabei selber mental aus.
Wer hat denn die Zeit und Lust, im Store „nur mal so“ rumzustöbern, was man sich nun wieder Tolles (und Kostenpflichtiges) herunterladen könnte?
Enshittification – War auch mein erste Gedanke als ich den Artikel gelesen habe!
Ich benutze den AppStore auch nicht zum stöbern. Nur zum Downloaden von Apps die ich mir vorher rausgesucht habe.
Um ehrlich zu sein, für mich persönlich völlig egal. Die Zeiten, wo man da rumgesurft hat um zu stöbern sind eh lange vorbei. Da geh ich nur noch rein wenn ich gezielt ne App brauch und wieder raus.
Ich habe letzte Woche eine App gesucht zum Wörter raten. Ja, es ist viel Müll und werbe-fokussierte Apps drin. Aber ich habe tatsächlich eine App gefunden: Wuzzler. Ohne In App Purchase und ohne Werbung. Allerdings hat sie mir ChatGPT empfohlen. Mit Dem App Store alleine hätte ich mich zu Tode gesucht.
Der APP Store ist mittlerweile so zugemüllt das ist weit weg von Komfort
Endlich. Fand das da immer so eintönig ;)
Think different.
Hat mich bisher nicht gestört, wird mich zukünftig nicht stören. Bin eh nur drin, wenn ich eine App gezielt installieren will. Das ist z.B. Kleinanzeigen deutlich schlimmer.
Noch viel schlimmer bezüglich Werbung ist mittlerweile Amazon. Wenn Sie nach einem Produkt suchen, sind die ersten 15 Artikel „gesponsert“, also Werbung. Die Anbieter bezahlen dafür, dass sie weiter oben gelistet sind.
Anscheinend ist das für Amazon lukrativer als selbst Produkte anzubieten und zu verkaufen. Früher war Amazon meine erste Anlaufstelle, wenn ich nach einem Produkt gesucht habe. Mittlerweile hat sich das geändert, zumal Amazon nicht mehr der Garant für günstige Marktpreise ist, so wie das früher der Fall war
Amazon ist ein extremer Preistreiber geworden. Einfach mal nach „Amazon Preistreiber“ googeln, da gibt es mittlerweile hunderte Artikel und Dokus zu. Nicht nur auf deutsch auch auf Englisch. Das Amazon dafür noch keine Milliardenstrafe bekommen hat ist für mich ein Rätsel!
Slightly off topic: betriebswirtschaftlich verstehe ich ja das Konzept der Monetariserung durch Werbung. Aber nervt euch diese schlechte KI Werbung, die jetzt überall auftaucht, nicht nur bei YT sondern auch bei den Streaming Diensten auch so? Irgendwie triggert es mich, dass zT große Firmen uns jetzt auch noch mit billiger, mittelgut gemachter KI Werbung belästigen. Gebt euch wenigstens Mühe! Und kennzeichnet es als KI!
Man erreicht genau das Gegenteil. Das macht (für mich) betriebswirtschaftlich keinen Sinn. Die Tv Werbung früher hat man schon als Pinkelpause genutzt. Jetzt ist es so, dass viele deshalb gar kein TV mehr schauen und auf ihren Geräten Werbeblocker installieren. Zurecht!
bin völlig bei Dir!
Jein, mein Digital Konsum wird nach und nach deutlich zielgerichteter und selektiver und daher auch geringer. Müll wird vermehrt aussortiert. Muss nicht mehr alles gesehen haben und wo die QVC und HS24 Haptik überhand nimmt, wie bei der Influncermasse wo unterm Strich jeder nur Müll mit Rabattcodes und ähnlichem andrehen will, bin ich einfach raus und weg.
Sehr schön! Freue mich darauf. Nicht.
Solange das Kontextmenü mit Forcetouch weiter funktioniert… sollen sie mal machen ^^
So gehe ich auch auf die Updates zu
+1 :D
Danke für den „AdUmschiffer“ Tip – Kann ich noch nicht für den AppStore.
Na, da schau einer an. Wie kommt das nur?
Tipp an Apple: Mal wieder innovative Produkte entwickeln. Dann geben die Kunden von ganz alleine Geld aus und kurbeln den Umsatz an statt seine Kunden zu vergraulen und stattdessen das Ecosystem so gut es geht zu melken.
Noch ein Grund mehr den Store zu ignorieren und zu kaufen. Was ich seit Jahren nicht mehr mache. Super Apple weiter so.
Wurde ja auch Zeit!
Ich habe mir einen Kurzbefehl erstellt, der mich innerhalb des App Stores direkt zu den Updates bringt. Da muss ich gar nicht lange rumkaspern und suchen, sondern ich bin direkt bei der Funktion, die ich als einzige brauche.
P.S.: Falls es jemanden interessiert, das ist der entsprechende Kurzbefehl, nach dem Ausführen innerhalb des App Store einfach einmal kurz runterziehen und die verfügbaren Updates werden angezeigt:
https://www.icloud.com/shortcuts/cd76651e159048c592d1695d3c6478aa
Cool, Dankeschön!
Danke für den Tipp!
Warum zahlt man bei Apple mehr?
Ach ja weil es keine Werbung gab…
Warum soll ich jetzt noch mehr zahlen?
Juhu, na endlich! :)
What’s next? Ein Werbe-Filmchen bei jedem Öffnen des Bildschirms? Beim Telefonieren ein Werbespot für Padigree, sobald man sich zur Gassirunde verabredet? „Ihr Gespräch können Sie weiterführen nach nur drei kleinen Spots“.
Apple, du Innovator! Ich bin ja so aufgeregt! (:
Na toll. EU mal wieder „later this year“. :-)
Bald mehr Werbung als Apps drin.