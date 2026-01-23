Ab Ende März gibt es mehr Werbung im App Store

Im Dezember haben wir darüber berichtet, dass Apple im App Store künftig mehr Werbung anzeigen will. Ein konkreter Zeitplan für die Einführung der zusätzlichen Banner war bislang jedoch nicht bekannt. Jetzt hat der iPhone-Hersteller weitere Details zu diesem Vorhaben angekündigt. Ab Ende März wird man zusätzliche Anzeigen zu sehen bekommen, wenn man die Suchfunktion im App Store nutzt.

Apple hat damit begonnen, Entwickler über die zusätzlichen Werbemöglichkeiten für ihre Apps zu informieren. Der hinter dem Taschenrechner PCalc stehende Entwickler James Thomson hat eine hierzu erhaltene E-Mail veröffentlicht. Thomson lebt in Schottland und Apple nutzt Großbritannien quasi als Testkaninchen. Dort werden die neuen Werbebanner bereits Anfang März in den App Store integriert, bevor sie in einem weiteren Schritt in Japan und von Ende März an dann in allen restlichen App-Store-Ländern angezeigt werden.

Künftig wird der App Store bei Suchanfragen auf dem iPhone und dem iPad zusätzlich zu dem bereits vorhandenen, oberhalb der eigentlichen Suchergebnisse vorhandenen Werbeplatz weitere Werbebanner anzeigen. Als technische Voraussetzung nennt Apple iOS 26.2 und iPadOS 26.2. Den Umstieg auf diese Versionen beschleunigt der Konzern, indem kompatible Geräte unter iOS 18 keine Sicherheitsupdates mehr erhalten.

Premium-Anspruch geht verloren

Apple verwässert das in früheren Jahren für das iPhone und andere Hardware des Herstellers sprechende Argument, dass man zwar einen Premium-Preis bezahlt, aber auch Premium-Leistungen erhält, zunehmend. Bereits seit 2018 wird im App Store an erster Stelle ein Werbebanner angezeigt, wenn man die Suchfunktion verwendet.

Künftig will Apple hier nicht nur mehr Geld mit Werbung verdienen, sondern hofft womöglich auch auf zunehmend versehentliche „Klicks“ auf die Banner. Schon jetzt ist weniger versierten Nutzern oft nicht bewusst, dass es sich bei der an oberster Stelle prominent angezeigten App um bezahlte Werbung handelt. Inzwischen experimentiert Apple zudem damit, die optische Abgrenzung dieser Banner zum regulären Inhalt weiter zu verringern.