Farblich abgesetzter Hintergrund fällt weg
App Store: Apple testet weniger auffällig markierte Werbung
Apple spielt offenbar mit dem Gedanken, die im App Store angezeigte Werbung weniger deutlich vom regulären Inhalt abzusetzen. Wie das amerikanische Apple-Blog 9to5Mac berichtet, wird Nutzern der aktuellen Beta-Version von iOS 26.3 vereinzelt ein Design angezeigt, bei dem sich die bezahlten Inhalte nur noch an dem kleinen Hinweis „Ad“ erkennbar sind.
Bisher heben sich die sogenannten Suchanzeigen noch durch einen farblich abgesetzten Hintergrund vom regulären Inhalt des App Store ab. Die Werbung ist standardmäßig durch ein helles Blau hinterlegt, im Dunkelmodus erscheint diese Fläche leicht aufgehellt.
Screenshots: 9to5Mac
Möglicherweise ist dieser Test auf iPhone-Besitzer in den USA beschränkt. Wir haben bisher noch keine entsprechenden Erfahrungen gemacht und uns liegen auch noch keine Berichte von Nutzern aus Deutschland vor. Apple könnte hier im Rahmen eines sogenannten A/B-Tests abklopfen, welche Auswirkungen der veränderte Hintergrund auf das Klickverhalten der Nutzer hat.
Mehr Werbung als Geschäftsmodell
Die nur schwer erkennbare Unterscheidung zwischen bezahlten und regulären Inhalten spricht eine klare Sprache. Apple entfernt sich zunehmend davon, vorrangig die Interessen seiner Kunden zu bedienen. Das Unternehmen sucht stetig nach neuen Einnahmequellen, die unabhängig von konkreten Verkaufszahlen den Geschäftsbereich Dienstleistungen stärken.
Erst im Dezember hat Apple angekündigt, dass künftig auch die Anzahl der im App Store angezeigten Werbebanner erhöht wird. Bei Verwendung der Suchfunktion sollen gekaufte Inhalte zusätzlich zu den bisher schon ganz oben auf der Ergebnisseite angezeigten Werbebannern auch an weiteren Stellen in den Suchergebnissen erscheinen.
Apple hat die Anzeige von Werbebannern im App Store vor rund acht Jahren auch in Deutschland eingeführt. Wer eine App sucht, muss im Hinterkopf behalten, dass das erste Ergebnis nicht zwangsläufig den inhaltlich besten Treffer, sondern das laut Apple am besten passende Ergebnis aus dem Pool der bezahlten Inhalte anzeigt.
Zum Glück muss man nur sehr selten in den Store :)
Aber wirklich!
Apple macht gerade so viel falsch, da kann man eigentlich nur noch als eingefleischter Fan Verständnis haben.
Kommt mir vor wie ein Frachter, der langsam auf eine Sandbank läuft: Eigentlich schon gestrandet, aber keiner merkt es.
das stimmt. waere mal interessant zu wissen, wieviel % aller Kaeufe spontan getätigt werden, weil man „rumsurft“
*getaetigt :-)
Das stimmt, ich habe schon lange keine Lust mehr darauf. Eigentlich kaufe oder lade ich nur noch auf Empfehlung oder aus Foren Empfehlungen.
Eigentlich schade. Früher war immer das Argument der treueren Hardware so etwas mit kreuzfinanzieren bzw. es war nicht nötig. Die hohen Hardware Preise haben noch Bestand bzw werden ins Unermessliche getrieben und jetzt Werbung zusätzlich. Wie beim Pay TV. Nicht schön.
Wie immer hat es der Kunde in der Hand. Einfach nicht kaufen.
@Marcel: wenn es so einfach wäre. Das Apple Universum hat immer noch viele Vorteile gegenüber Android. Und wer schon länger dabei ist, wechselt nicht einfach, weil eben auch der Grundgedanke der Querfinanzierung in unseren Köpfen ist.
Sorglos und intuitiv die Produkte und die Software nutzen, das ist die Idee dahinter. Und das wird immer mehr verwässert.
@ Thorondor:
Ich habe mich auch schrittweise vom Apple Universum verabschiedet.
Das meiste gibt es von anderen Herstellern besser oder günstiger.
Ist halt nur nicht mehr aus einer Hand.
Tim hat einfach überzogen. Die Preise hoch, die Privatsphäre runter.
Walled garden und so. :-/
Gefühlsmäßig habe ich mich aber schon lange von Apple verabschiedet und denke mit einer gewissen Wehmut an alte Mac-Zeiten und „one more thing“. „Selbsterklärend“ gehört leider immer mehr der Vergangenheit an, während Design hinter „sieht schön aus“ zurücktritt.
Ich beobachte mit Interesse, was sich bei Linux-basierten Geräten so tut. Wenn dort hohe Qualität, gutes Design und Nutzerfreundlichkeit zusammenliefen (statt Nachahmung von Win- oder Android-Programmen), tja…
Die Androidisierung schreitet stetig voran.
Enshitification
Yep, leider wahr
Die Gier ist grenzenlos.
Jede Werbung in Datenbanken und Suchfunktionen die mich davon abhält sofort das gewünschte Suchergebnis zu finden, ist ein Designfehler und das lehne ich ab. (Auch) deswegen ist das Shopping bei Amazon für mich ziemlich unangenehm. Bevor ich sämtliche Infos zu einem Produkt sehe, muss ich erstmal beispielsweise andere Produkte, die andere Menschen angeblich kauften oder an denen Amazon mehr verdient, in meinem Gehirn wegfiltern. Das ist das gleiche Prinzip bei Apple im Appstore.
PERFEKT!
DSA hat ja schon lange gestört, dass die Werbung so penetrant als Werbung zu erkennen war.
NATÜRLICH nicht die Werbung selber, nur die Markierung hat total genervt.
Bitte weiter so. MICH stört noch total das kleine „AD“ Zeichen.
Bitte auch noch entfernen.
Und vor allem bitte MEHR „Werbung“ denn mehr Werbung = mehr tolle Apps!
Und das Werbung bei diesen günstigen Geräten notwendig ist, ist ja auch klar, irgendwie müssen die ja auch subventioniert werden
Mit der Ironie werden jetzt wieder einige ein springen bekommen. ;-)
Mit der Ironie werden jetzt wieder einige ein Problem bekommen.
++1
Beste Begründung.
Wenn ich überhaupt eine App suche (und nicht auf Apple-spezifischen Seiten darauf stoße), nutze ich ganz sicher nicht die Apple-Suche. Das ist wie sonst im Leben auch: vorher informieren, dann rein, kaufen und ganz schnell wieder raus.
Ich habe kürzlich erst die Biografie von Steve Jobs (erneut) gelesen. Ich weiß, das ist mittlerweise sehr abgedroschen, aber seine Meinung zu Werbung und wie sich der Kunde mit Apple Produkten fühlen soll ist anscheinend leider komplett verloren gegangen. Hoffentlich gibt es bald einen Wechsel in der Führung mit anschließendem Umdenken.
Woher soll man denn bitte wissen, ob er nicht auch nach und nach von seiner Meinung abgewichen wäre, würde er noch leben…?
Allerorten wird man mit Werbung zugemüllt, es ist eine Seuche und in meinen Augen auch eine Geld- und Resourcenverschwendung – für Apple mag es ja gewinnbringend sein.
Zu was brauche ich als Entwickler noch mal den Apple App Store?
– Die Suchbegriffe gehen eh schon lange nicht mehr
– Nicht mal der eindeutige App Name ist mehr oben
– wie schreiben User: benutze den Store eh nicht oder selten
Anmerkung von mir: auf dem Mac habe ich früher schon mal 1h verbracht um coole (heute Nice) Apps fürs iPhone zu suchen… und zu finden
Aber Dankeschön für die User die alternative Apo Store immer noch Scheiße finden…
Eigentlich brauche ich nicht mal die, eine Website und eine open source modified shopsoftware … und gut.
Dennis Schröder (IPv64) hat doch gerade 1€/Monat Server getestet.
Dann gäbe es auch Upgrade/Updates statt Abo.