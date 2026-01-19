App Store: Apple testet weniger auffällig markierte Werbung

Apple spielt offenbar mit dem Gedanken, die im App Store angezeigte Werbung weniger deutlich vom regulären Inhalt abzusetzen. Wie das amerikanische Apple-Blog 9to5Mac berichtet, wird Nutzern der aktuellen Beta-Version von iOS 26.3 vereinzelt ein Design angezeigt, bei dem sich die bezahlten Inhalte nur noch an dem kleinen Hinweis „Ad“ erkennbar sind.

Bisher heben sich die sogenannten Suchanzeigen noch durch einen farblich abgesetzten Hintergrund vom regulären Inhalt des App Store ab. Die Werbung ist standardmäßig durch ein helles Blau hinterlegt, im Dunkelmodus erscheint diese Fläche leicht aufgehellt.

Screenshots: 9to5Mac

Möglicherweise ist dieser Test auf iPhone-Besitzer in den USA beschränkt. Wir haben bisher noch keine entsprechenden Erfahrungen gemacht und uns liegen auch noch keine Berichte von Nutzern aus Deutschland vor. Apple könnte hier im Rahmen eines sogenannten A/B-Tests abklopfen, welche Auswirkungen der veränderte Hintergrund auf das Klickverhalten der Nutzer hat.

Mehr Werbung als Geschäftsmodell

Die nur schwer erkennbare Unterscheidung zwischen bezahlten und regulären Inhalten spricht eine klare Sprache. Apple entfernt sich zunehmend davon, vorrangig die Interessen seiner Kunden zu bedienen. Das Unternehmen sucht stetig nach neuen Einnahmequellen, die unabhängig von konkreten Verkaufszahlen den Geschäftsbereich Dienstleistungen stärken.

Erst im Dezember hat Apple angekündigt, dass künftig auch die Anzahl der im App Store angezeigten Werbebanner erhöht wird. Bei Verwendung der Suchfunktion sollen gekaufte Inhalte zusätzlich zu den bisher schon ganz oben auf der Ergebnisseite angezeigten Werbebannern auch an weiteren Stellen in den Suchergebnissen erscheinen.

Apple hat die Anzeige von Werbebannern im App Store vor rund acht Jahren auch in Deutschland eingeführt. Wer eine App sucht, muss im Hinterkopf behalten, dass das erste Ergebnis nicht zwangsläufig den inhaltlich besten Treffer, sondern das laut Apple am besten passende Ergebnis aus dem Pool der bezahlten Inhalte anzeigt.